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  4. Van Valiliğinden "birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı" haberine açıklama:

Van Valiliğinden "birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı" haberine açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

"Soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari teklifler getirilmiştir. İlgili haberlerde iddia edildiği gibi 'doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı' tespit edilmiştir" - "Yapılan inceleme soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur"

Van Valiliği, kentteki bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu hususuyla ilgili Maarif Müfettişlerince yürütülen soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari tekliflerin getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatak ilçesindeki bir orta öğretim kurumunda "Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı" ifadeleriyle basın yayın organlarına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Kamu görevlilerinin hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet memurlarının mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği ya da kanunla belirlenen suç fiillerinin herhangi birini işledikleri yönünde ulaşan ihbar ve şikayetler hukuk güvenliği kapsamında Valiliğimiz tarafından incelenmekte ve soruşturulmaktadır. Bu kapsamda, ilimiz Maarif Müfettişleri tarafından bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu hususuyla ilgili inceleme soruşturma çalışmaları başlatılmış, soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari teklifler getirilmiştir. İlgili haberlerde iddia edildiği gibi 'doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı' tespit edilmiştir. Yapılan inceleme soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur."

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açıklama Çatak Van Van Valiliği

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