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Van'da baraja düşen 7 yaşındaki Evin, aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, koyunları otlatan babasıyla birlikte giden Evin Aslan (7), iddiaya göre dengesini kaybederek baraja düştü.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, koyunları otlatan babasıyla birlikte giden Evin Aslan (7), iddiaya göre dengesini kaybederek baraja düştü. Akıntıya kapılarak kaybolan küçük çocuk için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik baraj alanında meydana geldi. Çobanlık yapan Gıyasettin Aslan, koyunları otlatmak için bölgeye giderken kızı Evin'i de yanına aldı. İddiaya göre, minik Evin dengesini kaybederek baraj suyuna düştü. Minik Evin akıntıya kapılırken, babası kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri, su altı dalgıçları, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Minik Evin'e ulaşmak için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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