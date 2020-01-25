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Van'da, Elazığ için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Van'da, Elazığ için yardım kampanyası

Van'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan çağrının ardından vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, kamyona yüklenerek depremzedelere gönderildi.

Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Diğer belediyelerle koordineli şekilde yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Say, şunları kaydetti:

"700 battaniye, 300 ısıtıcıyla ilk kamyonumuz yola çıktı. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. Depremi yaşamış bir halk olarak bu acıyı çok iyi hissediyoruz. Elazığ ve Malatyalı hemşehrilerimizin yanındayız ve acımız bir. Bu anlamda da gün kardeşlik günüdür. Yardım kampanyamız devam edecek. Halkımız bu konuda çok duyarlı. Allah bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmasın. Yardımları Elazığ'daki AFAD İl Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek."

Görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi de depremzedeler için hazırladıkları yardımları kamyona yükleyerek Elazığ'a gönderdi.

- "AFAD, çok doğru işler yaptı"

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD'ın Elazığ'daki depremi çok iyi yönettiğini söyledi.

Depremler için her an hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Dölek, şunları söyledi:

"Yaşanan depremle Elazığ ve çevresinde yer alan veya çok daha uzakta olan iller de bu depremi hissetti. Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaşanan can kayıpları üzücü ancak yönetimsel anlamda AFAD, çok doğru işler yaptı."

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Anahtar Kelimeler:
Edremit Elazığ Depremi Van yardım

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