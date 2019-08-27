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Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

VAN'da güvenlik gerekçesiyle gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da güvenlik gerekçesiyle gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 27 Ağustos ile 10 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 27/08/2019 tarihinden geçerli 10/09/2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

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