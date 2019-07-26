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Van'da ikinci hac kafilesi yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Van ve Hakkari'den ikinci hacı kafilesi Ferit Melen Havalimanı'ndan uğurlandı.

Van'da ikinci hac kafilesi yola çıktı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Van ve Hakkari'den ikinci hacı kafilesi Ferit Melen Havalimanı'ndan uğurlandı. Hacca gidenlerden kimi uğurlamaya gelen çocuk ve torunlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi, kimi yakınlarına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla, Van ve Hakkari'den kesin kayıt yaptıran 786 adaydan 167'si dün ilk kafileyle kutsal topraklara uğurlanırken, bugün de 159 hacı adayı Van Ferit Melen Havalimanı'nda, yakınları tarafından kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlamaya gelenler, hacı adaylarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kimi hacı adayı ise, kendilerini uğurlamaya gelen çocuk ve torunlarıyla hatıra fotoğraf çektirdi.
Kafile Başkanı olan Vaiz Yılmaz Ünal, kendi kafilesinde 159 kişinin olduğunu belirterek, "Bugün Van'dan ikinci kafile kutsal topraklara uğurlandı. İkinci kafilede Hakkari ve Van'daki hacı adayları yer alıyor. Yakınları ile birlikte havalimanına gelen hacı adaylarımız çok heyecanlıdırlar. Çünkü kutsal toprağın havasını teneffüs etme adına ilk kez oraya gidenler büyük bir heyecan yaşamaktadır. Bu arada bizi yolcu etmeye gelen bütün arkadaş ve yakınlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah salimen gidip, salimen dönmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bu kafilemizde görevlilerle beraber 159 kişi yer alıyor" dedi.
Hacı adayları ise, ilk kez kutsal topraklara ayak basacakları için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Van'da ikinci hac kafilesi yola çıktıVan'da ikinci hac kafilesi yola çıktıVan'da ikinci hac kafilesi yola çıktıVan'da ikinci hac kafilesi yola çıktı

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