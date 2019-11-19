Van'da iklim değişikliği ve alınacak önlemler masaya yatırıldı

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Eğitim Seminerinin 18'incisi, Van'da gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı ARGE ve Uygulama Şube Müdürü Ömer Öztürk, projenin, Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Eğitime bölgedeki 6 ilden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kalkınma ajanslarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin temsilcilerinin katıldığını belirten Öztürk, üç gün sürecek eğitimlerde iklimsel değişimlerinin masaya yatırılacağını kaydetti.

Projenin iklim politikaları danışmanı Dr. Nuran Talu da gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'de ortak çabaları bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Üç yıl süren programda enerji, tarım ve sağlık alanlarındaki sorunları toplamaya çalıştıklarını belirten Talu, şöyle konuştu: