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Van'da iklim değişikliği ve alınacak önlemler masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:20 | Son Güncelleme

Van'da iklim değişikliği ve alınacak önlemler masaya yatırıldı

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Eğitim Seminerinin 18'incisi, Van'da gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı ARGE ve Uygulama Şube Müdürü Ömer Öztürk, projenin, Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Eğitime bölgedeki 6 ilden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kalkınma ajanslarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin temsilcilerinin katıldığını belirten Öztürk, üç gün sürecek eğitimlerde iklimsel değişimlerinin masaya yatırılacağını kaydetti.

Projenin iklim politikaları danışmanı Dr. Nuran Talu da gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'de ortak çabaları bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Üç yıl süren programda enerji, tarım ve sağlık alanlarındaki sorunları toplamaya çalıştıklarını belirten Talu, şöyle konuştu:

"Bu projeyle yaklaşık 60 şehre dokunduk. Türkiye'de iklim sorunları artık kentlerde yoğun bir şekilde hissediliyor. Bu nedenle öncelikli tedbirlerin belirlenmesi gerekiyor. Bu tedbirler arasından en başta bu işin suçlusu sektörler var. Enerji, sanayi ve hatta tarım sektörü atmosferin ısınmasını hem olumsuz etkiliyor hem de bundan olumsuz etkileniyor. Bu da doğal olarak ülkemize olumsuz şekilde yansıyor."

Enerji sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede en öne çıkan sektör olduğunu vurgulayan Talu, şunları kaydetti:

"İklimin değişmesine neden olan sektör enerji sektörüdür. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu sektörün bir ekonomik güç olması anlamında çalışmalar epeydir yapılıyor. Son zamanlarda özellikle teşvikler de bu konuda güçlendirildi. Yenilenebilir enerji üretmek isteyenler için bir takım yollar açıldı. Ama kömür ve petrolle büyümeye devam etmek o verilen teşvikleri geri döndürüyor. Kalkınmada yeni paradigmaya gidilmesi gerekiyor. Artık büyüme odağını güneş ve rüzgar potansiyeli önemli olan bölgelere sahip ülkemizde başat olarak bu ekonomi politikalarına yönelmesi gerekir."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da amaçlarının iklim değişikliğine ve buna karşı alınacak önlemlere dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Eğitim bilinciyle iklim değişikliği konusunda bir duyarlılık oluşturmak istediklerini aktaran Atlı, "Burada üreteceğimiz çözümler, yenilenebilir enerji kaynakları, fosil kullanımının azaltılması, düzenli şehirler, kendi enerjisini üreten yapılar ve orman alanlarının çoğaltılması üzerinde yoğunlaşacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim semineri iklim değişikliği Van

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