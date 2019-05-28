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Van'da plastik malzeme yüklü kamyon takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:27 | Son Güncelleme

VAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan plastik malzeme yüklü kamyon takla atarak menfeze yuvarlandı.

Van'da plastik malzeme yüklü kamyon takla attı: 2 yaralı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan plastik malzeme yüklü kamyon takla atarak menfeze yuvarlandı. Kamyonda sıkışan 2 yaralı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğlen saatlerinde Gevaş-Gürpınar yolundaki Köprüler Mahallesi yakınında meydana geldi. Mevlüt Bardakçı yönetimindeki 34 AJ 1391 plakalı plastik malzeme yüklü kamyon, kontrolden çıktıktan sonra, takla atarak menfeze yuvarlandı. Yan yatan kamyondaki malzemeler çevreye savrulurken, sürücü Bardakçı ve yanındaki Yunus Bozkurt sıkıştı. 2 yaralı, cep telefonuyla jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Bölgeye AFAD, UMKE sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 yaralı kamyondan çıkarılırken, sağlık ekipleri ilk müdahalelerinde bulundu. Ağır yaralı olduğu belirlenen 2 kişi, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Van'da plastik malzeme yüklü kamyon takla attı: 2 yaralıVan'da plastik malzeme yüklü kamyon takla attı: 2 yaralıVan'da plastik malzeme yüklü kamyon takla attı: 2 yaralıVan'da plastik malzeme yüklü kamyon takla attı: 2 yaralı

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