HABER

Van'da sigara ve ilaç kaçakçılığı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı cins ve markadan 78 bin 346 tibbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi .Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Behçet DALMAZ VAN,(DHA)- VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı cins ve markadan 78 bin 346 tibbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi .Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Saray ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli kişilerin kaçakçılık yapacağı bilgisi üzerine ilçeye bağlı Yamanyurt Mahallesine operasyon düzenledi .Operasyonda, yapalına arazi arama-tarama faaliyetlerinde mahalle yakılarında araziye terk edilmiş 11 farklı marka ve cinste 78 bin 346 tabbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Zeytinburnu'nda sokak ortasında cinayet kameradaZeytinburnu'nda sokak ortasında cinayet kamerada
Öldürülme korkusuyla yaşıyorlarÖldürülme korkusuyla yaşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.