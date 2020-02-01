HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da sokakta kalan kişiye belediye ekipleri sahip çıktı

Van'da sokakta kalan kişiye belediye ekipleri sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:00 | Son Güncelleme

Van'da sokakta kalan kişiye belediye ekipleri sahip çıktı

Van'da sokakta kalan kişiye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğukların etkili olduğu kentte 61 yaşındaki Ömer Orat'ın sokakta yaşadığını tespit etti.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Oral'ı bulunduğu yerden aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Orat, yeme, içme ve banyo gibi temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra misafirhaneye yerleştirildi.

Oral, kimsesi olmadığı için sokakta yaşadığını belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
İSMEK'teki taciz iddiaları için harekete geçildi!İSMEK'teki taciz iddiaları için harekete geçildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi kış sahip çıktı Van

En Çok Okunan Haberler

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok acı olay! Babasının silahıyla oynarken...

Çok acı olay! Babasının silahıyla oynarken...

Elazığ'da depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor

Tunceli'de yürek ısıtan görüntü! Acıkınca gittiği fırında karnını doyuruyor

Acıkınca gittiği fırında karnını doyuruyor!

Sakarya'da asker eğlencesinde beraber eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı

Beraber eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı

Çankırı'da arızalanan otomobilini itmeye çalışan sürücü TIR'ın çarpması sonucu öldü

Arızalanan aracını iterken canından oldu!

Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu'da sona doğru!

Türkiye'de ilk! Sona gelindi: İşte özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.