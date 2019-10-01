HABER

Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:22 | Son Güncelleme

Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve yaşam malzemesi imha edildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

İlçenin Ortayol Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Uzman 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan" operasyonunda 4 uzun namlulu silah, silaha ait mermi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Silah ve malzemeler imha edildi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ahtapotun tavşan yediği anlar kameradaAhtapotun tavşan yediği anlar kamerada
Özel harekat polislerini hedef almışlardı!Özel harekat polislerini hedef almışlardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkale silah terör operasyonu Van

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

Meclis'te yeni yasama yılı! Erdoğan'dan açıklamalar

Meclis'te yeni yasama yılı! Erdoğan'dan açıklamalar

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Adnan Oktar'dan kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

Adnan Oktar kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması!

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.