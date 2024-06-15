İstanbul'da kan donduran görüntü! Sevgililer birbirine satırla saldırdı

İstanbul'da iki kişi arasında satırlı kavga yaşandı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ARAYA POLİS GİRDİ

Pendik'te çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sevgili olduğu düşünülen iki kişi sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Gergin dakikalar yerini satırlı kavgaya bıraktı. Birbirlerine satır çeken sevgilileri vatandaşlar korku dolu gözlerle takip etti.

Daha sonra olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polisin araya girmesiyle çiftin kavgası sona erdi.





