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  4. İstanbul'da kan donduran görüntü! Sevgililer birbirine satırla saldırdı

İstanbul'da kan donduran görüntü! Sevgililer birbirine satırla saldırdı

15.06.2024 16:08
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.06.2024 16:08
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İstanbul Pendik'te çekilen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu! Neden kavga ettikleri bilinmeyen bir çift satırlarla birbirine saldırdı. Dehşet dolu dakikalar polisin araya girmesiyle son buldu.

İstanbul'da iki kişi arasında satırlı kavga yaşandı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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ARAYA POLİS GİRDİ

Pendik'te çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sevgili olduğu düşünülen iki kişi sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Gergin dakikalar yerini satırlı kavgaya bıraktı. Birbirlerine satır çeken sevgilileri vatandaşlar korku dolu gözlerle takip etti.

Daha sonra olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polisin araya girmesiyle çiftin kavgası sona erdi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga satır
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