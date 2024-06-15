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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitlerini duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 15:40
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Büyük bir heyecanla beklenen Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram için son hazırlıklarını yapan vatandaşlar bayram namazı vakitlerini de araştırmaya başladılar. Müslümanlar, 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edecekler. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitlerini duyurdu...

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitlerini duyurdu

Kurban Bayramı namaz vakitleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Bayrama kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerini de paylaştı. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...

**Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

bayram namazı 1

"Adana: 05.52, Adıyaman: 05.38, Afyonkarahisar: 06.07, Ağrı: 05.14, Aksaray: 05.54, Amasya: 05.41, Ankara: 05.54, Antalya: 06.11, Ardahan: 05.12, Artvin: 05.15, Aydın: 06.20, Balıkesir: 06.15, Bartın: 05.52, Batman: 05.27, Bayburt: 05.24, Bilecik: 06.05, Bingöl: 05.26, Bitlis: 05.21, Bolu: 05.57, Burdur: 06.10, Bursa: 06.09, Çanakkale: 06.20, Çankırı: 05.50, Çorum: 05.44, Denizli: 06.15, Diyarbakır: 05.30, Düzce: 05.59, Edirne: 06.15, Elazığ: 05.32, Erzincan: 05.28, Erzurum: 05.21, Eskişehir: 06.04, Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30, Gümüşhane: 05.26, Hakkari: 05.17, Hatay: 05.50, Iğdır: 05.10, Isparta: 06.09, İstanbul: 06.07, İzmir: 06.21, Kahramanmaraş: 05.44, Karabük: 05.52, Karaman: 06.00, Kars: 05.12, Kastamonu: 05.47, Kayseri: 05.47, Kilis: 05.45, Kırıkkale: 05.52, Kırklareli: 06.12, Kırşehir: 05.51, Kocaeli: 06.04, Konya: 06.01, Kütahya: 06.07, Malatya: 05.37, Manisa: 06.19, Mardin: 05.29, Mersin: 05.55, Muğla: 06.19, Muş: 05.23, Nevşehir: 05.50, Niğde: 05.52, Ordu: 05.32, Osmaniye: 05.48, Rize: 05.21, Sakarya: 06.02, Samsun: 05.37, Şanlıurfa: 05.38, Siirt: 05.23, Sinop: 05.40, Şırnak: 05.22, Sivas: 05.28, Tekirdağ: 06.13, Tokat: 05.39, Trabzon: 05.24, Tunceli: 05.30, Uşak: 06.11, Van: 05.16, Yalova: 06.07, Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55."

bayram namazı

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

Express


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