Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi (2)

KAZADA ÖLEN ÇİFT, VAN'DA DEFNEDİLDİ
Van'da dün gece Ak Parti üyeleri taşıyan otobüs ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Osman ve Yadigar Hadanoğlu çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İpekyolu İlçesine getirilen çiftin cenazeleri, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Hadanoğlu'nun yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
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