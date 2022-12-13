Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması: İşte 13 Aralık 2022 İstanbul’da iptal olan vapur seferleri...

Vapur seferleri ile ilgili son dakika açıklamaları İstanbullu vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda il için hava durumu uyarısı geldi. Bu iller arasında megakent İstanbul da yer alıyor. İstanbul'da 13 Aralık 2022 Salı günü bazı vapur seferleri iptal edildi. İşte Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama ve 13 Aralık 2022 İstanbul’da iptal olan vapur seferleri...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? (13 ARALIK 2022 SALI)

Vapur seferleri ile ilgili 13 Aralık 2022 Salı Şehir Hatları'ndan açıklama yapıldı.

Lodos nedeniyle aşağıdaki seferler iptal edildi.

İşte 13 Aralık 2022 Salı günü İstanbul'da iptal olan vapur seferleri:

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor).

Üsküdar-Aşiyan

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

