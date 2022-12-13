HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması: İşte 13 Aralık 2022 İstanbul’da iptal olan vapur seferleri...

Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması: İşte 13 Aralık 2022 İstanbul’da iptal olan vapur seferleri...

13.12.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vapur seferleri ile ilgili son dakika açıklamaları 13 Aralık 2022 Salı günü İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle merak konusu oldu. Lodos İstanbul’da etkisini göstermeye devam ediyor. Dolayısıyla çok sayıda vatandaş arama motorlarında Şehir Hatları'ndan konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığına dair araştırma yapmaya başladı. Peki, vapur seferleri iptal mi? 13 Aralık 2022 İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?

Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması: İşte 13 Aralık 2022 İstanbul’da iptal olan vapur seferleri...

Vapur seferleri ile ilgili son dakika açıklamaları İstanbullu vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda il için hava durumu uyarısı geldi. Bu iller arasında megakent İstanbul da yer alıyor. İstanbul'da 13 Aralık 2022 Salı günü bazı vapur seferleri iptal edildi. İşte Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama ve 13 Aralık 2022 İstanbul’da iptal olan vapur seferleri...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? (13 ARALIK 2022 SALI)

Vapur seferleri ile ilgili 13 Aralık 2022 Salı Şehir Hatları'ndan açıklama yapıldı.

Lodos nedeniyle aşağıdaki seferler iptal edildi.

İşte 13 Aralık 2022 Salı günü İstanbul'da iptal olan vapur seferleri:

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor).

Üsküdar-Aşiyan

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalbinden bıçaklandı, hayatını kaybettiKalbinden bıçaklandı, hayatını kaybetti
İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!
İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedikİki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul vapur seferleri

En Çok Okunan Haberler

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü çiftten ayrılık haberi geldi! Nedeni çok şaşırttı

Ünlü çiftten ayrılık haberi geldi! Nedeni çok şaşırttı

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

İşte Elon Musk'ın son hamlesi! Twitter'da resmen uygulanmaya başladı

İşte Elon Musk'ın son hamlesi! Twitter'da resmen uygulanmaya başladı

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.