Varislerden evde yapabileceğiniz tedavi yöntemleriyle kurtulabilirsiniz

Bacakları yukarı kaldırmak Varis şikayetlerinin ilk evresindeyseniz bacak elevasyonuyla (yukarı seviyede dinlendirme) semptomları önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bacak elevasyonu tedavisinin etkili olabilmesi için, bacaklarınızı kalbin seviyesinin üzerine çıkarmanız gerekir. Bu pozisyonda günde en az 20 dakika 3–4 kez tutmaya çalışın. Bu esnasa kitap okuyabilir televizyon izleyebilirsiniz. Sıkıştırma çorapları Bacaklarınızda rahatsızlık hissederseniz, varis çorabı giymeyi deneyin. Bu elastik çoraplar damarları sıkıştırır ve kanın geriye doğru akmasını önler. Bacak kaslarının kanı daha verimli bir şekilde hareket ettirmelerine yardımcı olurlar. Araştırmalar, kompresyon çoraplarının şişmeyi azaltabileceğini veya önleyebildiğini göstermiştir. Diyet desteği ve kilo kontrolü İçeride sağlıklı olan bir vücut dışarıda da sağlıklı görünecektir. Vücudunuz için büyük antioksidan kaynakları olan C ve E vitaminlerini içeren yiyecekleri tüketin. Damarlarınızı güçlü tutmak için kolajen ve elastin üretimi için C vitamini gereklidir. Kabızlığı önlemeye ve damarlarınızdaki baskıyı azaltmaya yardımcı oldukları için lif bakımından zengin gıdaları da tüketmeye özen gösterin. Ekstra ağırlık varisli damarlara yol açmaz. Ancak, genellikle çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Kötü alışkanlıklar, egzersiz eksikliği, dengesiz beslenme ve kombine edilmiş bir yaşam tarzı, şişkin damarlara sahip olmanıza neden olabilir. Bacaklarınıza fazla baskı yapmamak için kilonuzu kontrol edin.

Bitkisel ilaçlar Bir çalışma, bazı bitkisel ilaçların, şişme, kramp veya huzursuz bacaklar gibi venöz yetmezlik (Toplardamar yetmezliği) semptomları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Üzüm çekirdeği ekstresi ve gotu kola adı verilen bitki gibi diyet takviyeleri, tedavi için bir seçenek olabilir. Hap, kapsül veya merhem şeklinde kullanılabilirler. Bu ürünlerin güvenli olduğundan emin olmak için bitki ilacı takviyesi almadan önce doktorunuzla konuşun. Fiziksel aktivite Düzenli fiziksel aktivite, birçok sağlık sorununu tedavi etmenin anahtarıdır. Varisli damarlarda, özellikle erken evrelerde teşhis edilenlerde, fiziksel aktivite iyi bir önleyici tedbirdir. Ancak, bacaklarınızda çok fazla gerginlik yaratan bir egzersiz seçmeyin. Vücudun şişmesi şiddetlenebileceği için genellikle önerilmez. Ne kadar çok hareket ederseniz, kanınız damarlarınızda o kadar hızlı dolaşır. Kan dolaşımını hızlandıran ve tedavi için etkili olan fiziksel egzersizler günlük yürüyüş, germe, yoga ve ayak bileklerinizi esnetmek veya döndürmek olabilir.