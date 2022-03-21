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Vasvar Antlaşması nedir? Vasvar Antlaşmasının önemi nedir? Nedenleri ve sonuçları nelerdir?

21.03.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vasvar Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu için önemi son derece mühim bir anlaşmadır. Konuya ilişkin ayrıntıları merak eden vatandaşlar Vasvar Antlaşması nedir? Vasvar Antlaşmasının önemi nedir? Nedenleri ve sonuçları nelerdir? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Vasvar Antlaşması nedir? Vasvar Antlaşmasının önemi nedir? Nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Vasvar anlaşması ile 1664'te Osmanlı-Avusturya savaşı sona ermiştir. Söz konusu anlaşma ile Osmanlı'nın ve Avustarya'nın karşılıkları çıkarları göz önünde bulundurulsa da galip taraf Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. PekiVasvar Antlaşması nedir? Vasvar Antlaşmasının önemi nedir? Nedenleri ve sonuçları nelerdir? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

VASVAR ANTLAŞMASI NEDİR?

Vasvar antlaşması, Osmanlı-Avusturya Savaşını bitiren bir barış anlaşmasıdır. Söz konusu anlaşma hem Osmanlıca hem de Latince yazılmıştır.

VASVAR ANTLAŞMASININ ÖNEMİ NEDİR?

Vasvar anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu için ekonomik açıdan son derece önemli bir anlaşmadı.

Vasvar Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu, yeniden Orta Avrupa’nın hakimi olacağından anlaşma önemi büyüktü. Ayrıca Osmanlı askerleri, Uyvar Kalesi ganimetleri sayesinde, büyük bir varlığın da sahibi olacaklardı.

Vasvar Anlaşması ile Osmanlı-Avusturya savaşı artık sona erecekti. Anlaşma maddeleri gereğince de, galibiyet ve imtiyazlar Osmanlı İmparatorluğunda olacaktı. Osmanlı, topraklarında baş gösteren çetelerden ve isyanlardan temizlenecekti.

VASVAR ANTLAŞMASININ NEDENLERİ?

Boğdan, Erdel ve Eflak Beyleri, Avusturya devletinin gücünü kullanarak Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir isyan hareketi başlatmıştır.

Bu mücadele ve isyan hareketi, 2 yıl boyunca devam etmiştir.

Bu mücadelenin sonucunda ise Osmanlı İmparatorluğu üstün gelmiştir. Böylelikle isyankar beylikler, Avusturya ile birlikte bir anlaşma yoluna gitmiştir.

VASVAR ANLAŞMASININ SONUÇLARI NELERDİR?

Savaşta Osmanlı ordusunun kazandığı Uyvar Kalesi ve Nograd çevresi, Osmanlı İmparatorluğuna bırakılıldı.

Osmanlı ve Avusturya'nın Erdel ve çevresinden çekilmiştir. Anlaşmaya göre; Erdel, Osmanlı’ya bağlı kalacaktır.

Erdel kralının Avusturya’ya saldırmasını Osmanlı İmparatorluğu önleyecektir.

Hem Osmanlı hem de Avusturya, birbirlerinin topraklarına saldırmayacak ve buralarda çeteleşmeyi önleyecektir.

Avusturya Devleti, Osmanlı İmparatorluğu için savaş tazminatı ödeyecektir. Belirli bir süre geçtikten sonra, karşılıklı olarak barış belirtisi anlamı için hediyeler gönderilecektir.

Vasvar Anlaşması 20 yıl geçerli olarak kabul edilecek ve her iki hükümdar tarafından onaylayıncaya kadar, Osmanlı ordusu askeri harekatlarını sürdürecektir.

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