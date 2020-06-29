Vatandaş yarı çıplak kapkaççıları kovaladı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Piyelapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen Neriman K., ara sokağa girerek evine gitmek istedi. Kadın sokağa girdiği esnada motosikletli ve kasklı iki şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kadının içerisinde cep telefonu, 100 lirasının ve kimliğinin olduğu çantasını çalarak kaçmaya başlayan şahıslar, kadının çığlık atması üzerine panikleyerek dengelerini kaybetti. Kontrolü kaybeden şahıslar yere savrulduktan sonra ara sokağa girerek kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlardan biri yarı çıplak şekilde şahısların peşinden koştu ama yakalayamadı.

YARI ÇIPLAK KAPKAÇÇILARI KOVALADI

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadın cadde üzerinden sokağa doğru yürüyor. Bir süre sonra motosikletli kapkaççılar yokuş aşağı hızla geliyor. Kapkaççılar dengelerini kaybederek yere düşüyor ve tekrar ayağa kalkarak kaçıyor. Yarı çıplak vatandaş ise kapkaççıların peşinden koşuyor.

POLİS KAPKAÇÇILARIN PEŞİNDE