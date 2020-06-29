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Vatandaş yarı çıplak kapkaççıları kovaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:05 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda evine giden yaşlı bir kadın, ara sokakta motosikletli iki şahıs tarafından güpegündüz kapkaça uğradı. Çantayı çalarak kaçmaya başlayan şahıslar, kadının çığlık atmasıyla panikle kaza yaparak yere savruldu. Olayı gören bir vatandaş yarı çıplak kapkaççıların peşinden koştu. Şahıslar kaçarken yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Piyelapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen Neriman K., ara sokağa girerek evine gitmek istedi. Kadın sokağa girdiği esnada motosikletli ve kasklı iki şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kadının içerisinde cep telefonu, 100 lirasının ve kimliğinin olduğu çantasını çalarak kaçmaya başlayan şahıslar, kadının çığlık atması üzerine panikleyerek dengelerini kaybetti. Kontrolü kaybeden şahıslar yere savrulduktan sonra ara sokağa girerek kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlardan biri yarı çıplak şekilde şahısların peşinden koştu ama yakalayamadı.

YARI ÇIPLAK KAPKAÇÇILARI KOVALADI

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadın cadde üzerinden sokağa doğru yürüyor. Bir süre sonra motosikletli kapkaççılar yokuş aşağı hızla geliyor. Kapkaççılar dengelerini kaybederek yere düşüyor ve tekrar ayağa kalkarak kaçıyor. Yarı çıplak vatandaş ise kapkaççıların peşinden koşuyor.

POLİS KAPKAÇÇILARIN PEŞİNDE

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şahısların eşkallerini tespit etti. Plakasız olan motosikleti de araştıran polis, çalıntı olduğunu belirleyerek sahibine haber verdi.

“KADIN BAĞIRINCA ANLADIM TUTUN BENİ DİYE BAĞIRDIM”

Olayı gören bir vatandaş, “Yaşlı kadın ağır şekilde geliyordu. Bir motosikletin üzerinde iki çocuk vardı. Kadının çantasını kaptılar tabi ben fark etmedim ama bağırınca anladım. Sokağın ortasına fırladım, bir sürü insan vardı. Tutun diye bağırdım ama 6-7 kişi vardı biri tutmadı. Motosiklettekiler kaçtı.” dedi.

Beyoğlu polisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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