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Vatandaşlar 15 Temmuz anma töreni için Atatürk Havalimanı'na akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla arama noktalarından geçerek Devlet Konukevi önünde yer alan apron bölgesinde toplanıyor.

Tören alanına gelmeye çalışan vatandaşlar, metro ve güvenlik kontrol noktaları önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alıyor.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun da takip ettiği tören için apron alanında dev bir platform kuruldu. Platformun 3 ayrı yerine konulan dev ekranlardan tören alanının değişik bölgelerinden görüntüler aktarılıyor.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bekletildiği tören alanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile dev Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'dan özel uçakla saat 20.00'da buraya gelerek konuşma yapması bekleniyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI

Darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğruyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek anıtın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazi olduğunu söyleyen Recep Safi, "Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Geldik ziyaretimizi yaptık. Allah'ım bir daha ülkemizi böyle hainlerle sınamasın" dedi.

Tokat Onbeşli Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş ise Türk bayrağı ile burada nöbet tutacağını belirterek, "3 yıl önce bayrağımıza , mabedime saldırdılar. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

(AA / DHA)

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15 Temmuz Atatürk Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
boğazaları ve kafaları kesilen gencecik askerlerimize yapılan zulmün birde kutlamasını yapıyorlar...ey çölden çıkma yobaz afyon bağımlısı arap bozuntuları....TÜRK UNUTMAZ O KANLARIN HESABI SORULUR...HÜLAGÜ hanı CENGİZ hanı unutma...
kafası kesilen asker falan yok köprüde bazıları dayak yedi biraz o kadar sabaha kadar halkın üstüne tankla tüfekle ateş ettiler yine de halk sadece dövüp bıraktı insanları kandırmayın kimsenin başı kesilmedi
Uyuyan milletler ya ölür, ya da köle olarak uyanir...! Anlayana
Türkiyeyi tarif ettin hem uyuyorlar hemde oluyorlar
Sayin Dogu Perincek 14 Temmuzda arkadaslara bildirdik darbe girisimini dedi...Sayin Perinceke saygi göstereceksiniz...Göstermezseniz diz cöktürüleceksiniz...Nokta...
Bunu Rus büyükelçisi söylememiş miydi ?
Sokaktaki çocuk biliyordu ajanınınız biliyormuş aferin ona
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