Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

çoğu vatandaş saçaklar sığınırken, şemsiyesi olmadan yola devam eden vatandaşlar ise çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. İş yerine yetişmek isteyen vatandaşlar da çaresiz yağmur altında yürüdükten bir süre sonara koşmaya başladı.