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Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkisini gösterdi.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

çoğu vatandaş saçaklar sığınırken, şemsiyesi olmadan yola devam eden vatandaşlar ise çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. İş yerine yetişmek isteyen vatandaşlar da çaresiz yağmur altında yürüdükten bir süre sonara koşmaya başladı.
Yağmurun yağmasıyla bir anda boşalan Taksim Meydanı’nda bir vatandaş ise bisiklet sürerek yağmurun tadını çıkardı.
Metro merdivenlerinden ve asansörden meydana çıkan vatandaşlar ise yoğun yağış karşısında zor anlar yaşadı.
Metro başında bekleyen seyyar şemsiye satıcılarından şemsiye alan vatandaşlar yollarına bu şekilde devam etti.
Yağışın belirli aralıklar süreceği öğrenildi. (İHA)

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