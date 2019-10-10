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Vatandaşlar yaralıya elleriyle su içirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Adana’da motosiklet kazasında yaralanan kişiye vatandaşlar elleriyle su içirdi.Edinilen bilgiye göre, kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Vatandaşlar yaralıya elleriyle su içirdi

Adana’da motosiklet kazasında yaralanan kişiye vatandaşlar elleriyle su içirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Üzerinde 2 kişi bulunan 01 DJK 40 plakalı motosiklet, 01 V 5467 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosikletteki 2 kişi yaklaşık 10 metre sürüklendi ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine çevrede kazayı gören vatandaşlar, kaza yerine gelip yaralanan şahıslara elleriyle su içirdi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yaralanan şahıslar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalışıp, küfretti.

Vatandaşlar yaralıya elleriyle su içirdi

Vatandaşlar yaralıya elleriyle su içirdi

Vatandaşlar yaralıya elleriyle su içirdi

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