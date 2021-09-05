Vatandaşlara kritik uyarı! Marmara bölgesinde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Marmara'da (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (DHA)



