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Vatandaşlara kritik uyarı! Marmara bölgesinde yaşayanlar dikkat

05.09.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşlara, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve trafikte aksamalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Vatandaşlara kritik uyarı! Marmara bölgesinde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Marmara'da (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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