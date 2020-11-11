Vatikan'dan tarihi cinsel istismar raporu: 'Tacizci kardinal hakkındaki suçlamalar dikkate alınmadı'

Vatikan tarafından yayımlanan bir raporda, üst düzey bir Katolik Kilisesi yetkilisinin hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına rağmen terfi ettirilmesinde, kurbanların iddialarının dikkate alınmamasının etkili olduğu kabul edildi.

Çocuk ve yetişkinlere cinsel taciz ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulunan eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick, Vatikan tarafından geçen yıl din adamlığından atılmıştı. Halen 90 yaşında olan McCarrick 2001-2006 yılları arasında, Katolik Kilisesi içinde ABD'deki en prestijli pozisyonlardan olan Washington Baspiskoposluğu görevini yürütmüştü.

Hakkındaki suçlamalara rağmen McCarrick'in nasıl cezasız kaldığı ve üst düzey görevlere atandığı ise Vatikan tarafından yapılan incelemelerin sonunda raporlandı. Dün yayımlanan rapora göre, McCarrick Washington Başpiskoposluğu'na atanmadan yaklaşık bir yıl önce gelen uyarıya rağmen, dönemin papası 2. Giovanni Paolo bu atamayı gerçekleştirme kararı aldı.

1999 yılında ABD'li kardinal John O'Connor, Papa 2. Giovanni Paolo'ya bir mektup yazarak bu atamaya karşı çıktı. Kardinal O'Connor, McCarrick hakkında 1980'lere kadar giden cinsel istismar iddialarının bulunduğunu belirtti ve bu nedenle terfi ettirilmesinin uygunsuz olacağı uyarısında bulundu.