Vazelinin cilde faydaları "Yok artık" dedirtiyor!

1859 yılında Robert Chesebrough isimli Amerikalı kimyager tarafından bulunan vazelin tamamen tesadüfen keşfediliyor. Kimyagerin petrol kuyularını incelemek üzere gittiği sırada bir madde dikkatini çekiyor ve bu maddenin işçilerin yaralarına iyi geldiğini gözlemliyor. Chesebrough bu maddeyi petrolden tamamen arındırarak jel halinde piyasaya sürüyor ve "vaseline" adıyla kayıt ettiriyor. 1859'lardan günümüze kadar gelen yoğun nemlendirici özelliği ile vazelin cilt bakımında büyük bir rol oynuyor. Ekonomik çözümler sunması ile tercih edilen vazelin kuru, nemsiz ve çatlayan cilt yapısı için birebir olarak sorun gidericidir. Peki vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin cilt bakımı için hangi sıklıkla ve nasıl kullanılır? Vazelin yüze sürülür mü? Çatlaklara vazelin iyi gelir mi? Vazelinin cilde faydalarına dair merak edilen detaylar...
Vazelini özellikle yüz maskelerinde kullanırken dozuna dikkat etmek gerekir. Çünkü nem ve yağ dengesi bozulan bir cilt sivilce, akne ve siyah nokta problemleri ile boğuşmak zorunda kalırlar.
Yumurta Sarısı + Zeytinyağı + Vazelin
1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı vazelin kırışıklık giderici maskenin yapımı için yeterli olur. İlk adımda vazelini mikrodalga fırın ya da benmari usulü eritin. Eritilen vazelinin içine yumurta sarısı ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Hazırladığınız kremi yüzünüze sürerek 1 saat bekletin ve ılık su ile durulayın.
Vazelin + Bal + Zeytinyağı
2 yemek kaşığı vazelin, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı maske için kullanılacak malzemelerdir. İlk olarak vazelini eritin. Eritilen vazelinin içine bal ve zeytinyağını ekleyin. Hazırladığınız kremi alnınıza sürün ve yavaşça yayın. Durulamadan ya da temizlemeden cildinizin bu kremi emmesini bekleyin.
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