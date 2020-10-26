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Veba salgınında yaşasaydınız karantina için bu perili adaya gönderilecektiniz

İLGİNÇ HABERLER  | 26.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Eğer koronavirüs pandemisi sırasında karantina altında olmanın zor olduğunu düşünüyorsanız, bir de veba salgını sırasında insanların karantina için gönderildiği şu adaya bir göz atın.

Veba salgınında yaşasaydınız karantina için bu perili adaya gönderilecektiniz

İtalya’da Venedik yakınlarındaki Poveglia Adası, ürkütücü geçmişinden dolayı “Hayaletlerin adası” olarak anılıyor.

Venedik yakınlarındaki bu ada, “Hayaletler Adası” olarak biliniyor.
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Yerel inanışa göre veba hastalığının en ufak bir belirtisini dahi gösteren insanlar, adaya çığlıklarla sürüklenip tekmelenerek atılıyordu.

Büyük bir araziye sahip olan ada aynı zamanda mezar alanı olarak da kullanıldı. Burada yaklaşık 160 bin kişinin hastalığı önlemek için yakıldığı düşünülüyor.

Yakılan insanlardan elde edilen külün, ada toğrağının %50’sinden fazlasını oluşturduğu söyleniyor. Kent kaşifleri olarak bilinen 40 yaşındaki İngiliz Matt Nadin ve 54 yaşındaki Andy Thompson, adanın on yıllardır el değmemiş bölgelerini ziyaret ederek, gizemli adayı filme aldı.

İngiliz kent kaşifleri Matt Nadi ve Andy Thompson ziyaret ettikleri adayı filme aldı.
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Matt görüntüleri YouTube kanalında paylaştı.
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Dev konteynırların insan bedeni yakmakta kullanıldığı düşünülüyor.
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Videoda lobotomi de dahil olmak üzere korkunç deneylerin yapıldığı iddia edilen ve 1920’lerden kalan eski bir psikiyatri hastanesi de gösteriliyor. Söylentilere göre hastanede çıldırmış bir doktor kendini çan kulesinden atarak intihar etti.

Görüntülerde ayrıca çürümeye terk edilmiş binalar, toplu mezar, eski yataklar ve yıkanma alanları gibi öğeler de gösteriliyor. Videoda görünen devasa konteynırların insan bedeni yakmak için kullanıldığı düşünülüyor.

Veba salgını sırasında karantina için insanlar bu adaya gönderiliyordu.
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Büyük bir arazi üzerine kurulu adada, hastalığın önlenmesi için 160 binden fazla insanın yakıldığı düşünülüyor.
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Söylentilere göre hastanenin doktorlarından biri kendisini çan kulesinden atarak intihar etti.
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Videoda korkunç deneyler yapıldığı iddia edilen bir psikiyatri hastanesi de görülüyor.
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Bugün ada toprağının %50’sini yakılan insanların küllerinden oluştuğu düşünülüyor.
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Matt ve Andy’nin terkedilmiş ve tarihi yerleri keşfettikleri Finders Beepers History Seekers adlı bir YouTube kanalı bulunuyor.

İkili ada hakkında “Ada o kadar karanlık bir geçmişe sahip ki, burada çok sayıda insan öldü. Burada dolaşırken yaşanan dehşeti gerçekten hissediyorsunuz. Tüm cesetler yakıldı ve burada bırakıldı. Ada hiçbir zaman düzgün bir şekilde temizlenmedi ve bu yüzden her şey aynı kaldı” dedi.

Ada, onlarca yıldır terk edilmiş durumda.
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Matt’e göre binadaki çiniler ve kemerler buranın bir zamanlar güzel bir bina olabileceğini gösteriyor.
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Binadaki çan kulesi
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“Buraya kimsenin onlarca yıldır ayak basmadığı çok açık”
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İkili daha sonra bir tımarhaneye dönüştürülen adada korkunç deneyler yapıldığını söyledi ve “Biz oradayken çan sesi duyduk. Bu oldukça ürkütücüydü ve beni korkuttu. Burası gerçekten çok tuhaf ve ürkütücü. Ancak karolardan ve kemerlerden anlıyoruz ki, burası orjinalinde güzel bir bina olabilirdi” dedi.

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