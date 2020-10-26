Veba salgınında yaşasaydınız karantina için bu perili adaya gönderilecektiniz

İtalya’da Venedik yakınlarındaki Poveglia Adası, ürkütücü geçmişinden dolayı “Hayaletlerin adası” olarak anılıyor.

Venedik yakınlarındaki bu ada, “Hayaletler Adası” olarak biliniyor.



Yerel inanışa göre veba hastalığının en ufak bir belirtisini dahi gösteren insanlar, adaya çığlıklarla sürüklenip tekmelenerek atılıyordu.

Büyük bir araziye sahip olan ada aynı zamanda mezar alanı olarak da kullanıldı. Burada yaklaşık 160 bin kişinin hastalığı önlemek için yakıldığı düşünülüyor.

Yakılan insanlardan elde edilen külün, ada toğrağının %50’sinden fazlasını oluşturduğu söyleniyor. Kent kaşifleri olarak bilinen 40 yaşındaki İngiliz Matt Nadin ve 54 yaşındaki Andy Thompson, adanın on yıllardır el değmemiş bölgelerini ziyaret ederek, gizemli adayı filme aldı.

İngiliz kent kaşifleri Matt Nadi ve Andy Thompson ziyaret ettikleri adayı filme aldı.



Matt görüntüleri YouTube kanalında paylaştı.



Dev konteynırların insan bedeni yakmakta kullanıldığı düşünülüyor.



Videoda lobotomi de dahil olmak üzere korkunç deneylerin yapıldığı iddia edilen ve 1920’lerden kalan eski bir psikiyatri hastanesi de gösteriliyor. Söylentilere göre hastanede çıldırmış bir doktor kendini çan kulesinden atarak intihar etti.