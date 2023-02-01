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  4. Vefasıyla yürekleri ısıttı! Kendisine iki gün yiyecek veren esnafa bulduğu yiyecekleri getirerek paylaşıyor

Vefasıyla yürekleri ısıttı! Kendisine iki gün yiyecek veren esnafa bulduğu yiyecekleri getirerek paylaşıyor

01.02.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mahallenin maskotu haline gelen ‘Vefalı’ isimli köpek, iki gün kendisini besleyen esnafa vefasını her akşam bulduğu yiyecekleri paylaşarak gösteriyor.

Esentepe Mahallesinde esnaflık yapan Murat Çabuk, mahallelerinde de bulunan sokak köpeğini iki gün boyunca yiyecek vererek besledi. Kendisine yapılan iyiliğe karşılık vermek isteyen köpek 3 aydır akşamları bulduğu yiyecekleri Çabuk’un dükkanına getirerek ayrılıyor. Durum karşısında şaşıran esnaf, bu davranışından dolayı sokak köpeğine ‘Vefalı’ ismini verdi.

Manavcılık yapan Murat Çabuk, konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “Biz buna yaklaşık 3 ay önce yemek verdik. Ondan sonra ara ara yemek getirmeye başladı. Enteresandır ki biz ona bir iki defa centilmenlik yaptık. Üç aydır her akşam boş geçmeksizin yemeği getirir buraya bırakır” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin Vefalı isimli köpeği çok sevdiğini belirten Çabuk, “Hiçbir çocuğa ve insana saldırmaz. Arabalarla oynamayı seviyor. Fenomen oldu burada. İnsanla geçerken araçlarıyla dururlar ve sevip yollarına devam ederler” diye konuştu.
Köpeğin sosis, sandviç, tavuk parçaları, kemik ve ekmek getirdiğini anlatan Çabuk, “Bir gün tahminim zincir marketlerden birinde bulduğu kutu içerisindeki üç sandviçi getirdi. İçinden bir tanesini aldı, iki tanesini bana bıraktı gitti” dedi.

"ÇOĞU İNSANA ÖRNEK OLACAK BİR NİTELİKTE"

Esnaflardan Hakan Ergün de “Dostumuz vefalı mahallemizde çok sevilen bir köpek. Köpek demek de istemiyorum. Çünkü çoğu insanın yapamayacağı vefa örneğini gösterdi. En basitimizden yan komşumuz Murat Bey’e akşamları yemediği veya fazla gelen yemekleri getirmesi çoğu insana örnek olacak bir nitelikte. Vefalı gibi dostlarımızın kıymetini bilmeliyiz” şeklinde konuştu.

(İHA)

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