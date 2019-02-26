HABER

Venezuela geçişleri patikalardan yapılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Venezuela muhalefetinin ABD'nin yolladığı "insani yardım" malzemelerini ülkelerine sokma girişimiyle yaşanan çatışmalar ve hükümetin Kolombiya ile ilişkileri kesmesinin ardından sınır kapıları kapatıldı. Kolombiya-Venezuela sınırının tamamında olduğu gibi Cucuta kentinde de Venezuelalılar Kolombiya'ya geçmek için sınır hattında büyük bölümü silahlı grupların kontrol ettiği ve "trocha" olarak adlandırılan yasadışı patikaları kullanmaya başladı.

Venezuela muhalefetinin ABD’nin yolladığı “insani yardım” malzemelerini 23 Şubat’ta Kolombiya üzerinden ülkelerine sokma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından çıkan olaylar ve Venezuela tarafının diplomatik ilişkileri tamamen kesmesi, iki ülke arasında gidip gelen Venezuelalıların günlük hayatını iyice zorlaştırdı.

Kolombiya-Venezuela sınırında geçişler patikadan

Eğitim, ticaret ya da günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Kolombiya tarafına geçmesi gereken birçok Venezuelalı, silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ve “trocha” olarak adlandırılan paralel patikaları kullanarak Cucuta ya da diğer kentlere ulaşmaya çalışıyor.

SINIRDA DURUM SAKİN

SINIRDA DURUM SAKİN
Venezuelalıları “trocha”lara mahkum eden olayların yaşandığı Cucuta kentindeki Simon Bolivar ve Francisco de Paula Santander köprülerinde ise durum çok büyük oranda sakinleşti.
Simon Bolivar köprüsünde birkaç gündür olay çıkaran bazıları maskeli yaklaşık 20 kişi taş ve molotofkokteyli atmak yerine hurdalarını satmak için köprüde yanan tankeri parçaladı. Köprünün her iki ülkenin güvenlik güçlerinin arasında kalan bölümüne halatla tırmanan grup buradaki cam ve pet şişelerin yanı sıra yanan araçtan kalan parçaları satmak üzere topladı.
Bu arada gün içinde köprüdeki durumu inceleyen Kolombiya Göç İdaresi Migracion Colombia Genel Direktörü Christian Krügger, geçişlerin kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.
Kentin kuzeydoğusundaki Francisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü ise küçük çaplı gerginlikler dışında sakin bir gün geçirdi. Köprüye çıkan maskeli 5-6 kişi zaman zaman Venezuela tarafını rahatsız etse de bu ülkenin güvenlik güçleri gruba kayda değer bir karşılık vermedi
Köprünün etrafında olaylar nedeniyle kapanan pazar yeri esnafı ise sınırın açılmasını bekliyor. AA muhabirine konuşan esnaf, ailesinin bir kısmının Venezuela tarafındaki Urena kasabasında yaşadığını ve günlerdir ne satış yapabildiğini ne de kapalı sınırdan ötürü ailesini görebildiğini belirtti.
Esnaf, pazar yerinin hareketlenmesi ve karşı tarafa geçip ailesini görebilmek için sınırın en kısa sürede açılmasını umut ediyor.

VENEZUELA'YI TERKEDEN GÜVENLİK GÜÇLERİ

VENEZUELA'YI TERKEDEN GÜVENLİK GÜÇLERİ
Öte yandan Migracion Colombia’dan yapılan yazılı açıklamada, bu ülkeye “sığınan” Venezuelalı güvenlik güçlerinin sayısı 274’e ulaştığı duyuruldu.
Cucuta’nın bağlı olduğu yönetim bölgesi Norte de Santander’de 243, Arauca’da 23, La Guajira’da 8 güvenlik gücünün Kolombiya’ya geçtiği kaydedilirken, bu kişiler arasında özel kuvvetler mensuplarının da bulunduğu iddia edildi.

VENEZUELA KRİZİ

VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela kolombiya

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump’a cinsel taciz davası

Trump’a cinsel taciz davası

Avustralya Kardinali cinsel tacizden suçlu bulundu

Avustralya Kardinali cinsel tacizden suçlu bulundu

Sicilya'daki NATO tatbikatı başladı!

Sicilya'daki NATO tatbikatı başladı!

Cevad Zarif'in istifasına Esad'ın ziyareti mi neden oldu?

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

ABD Başkanı Trump ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı! Tüm salonu güldüren an!

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı! Tüm salonu güldüren an!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.