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Venezuela halkı Kolombiya'ya kaçıyor! O anlar böyle görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 05:54 | Son Güncelleme

Venezuela halkı, çocuklarını yaşatabilmek için komşu ülke olan Kolombiya'ya kaçıyor. Kolombiya'ya kaçmaya çalışan Venezuelalıların dar bir köprüden geçiş anı kameralarla kaydedildi.

Venezuela'da ekonomik sorunların başladığı 2014'ten beri 2.3 milyon vatandaşın başka ülkelere göç ettiğini açıkladı. Göç eden Venezuelalıların çoğu komşu ülke Kolombiya'ya giderken geri kalanı da kıtadaki diğer ülkelere dağıldı. Kolombiya'ya kaçan Venezuelalılar kameralarla kaydedildi.

TEMEL NEDEN HİPERENFLASYON

Venezuela'da çok sayıda kişiyi komşu ülkelere göçe zorlayan en temel etkenin hiperenflasyon olduğu belirtiliyor. Muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in iddialarına göre fiyatlar ortalama her 26 günde bir ikiye katlanıyor. Bu yüzden halk gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçları almakta dahi zorlanıyor. Bir fincan kahve gibi ucuz ürünler bile 2.5 milyon bolivar ettiği için son dönemde nakitle ödeme yapmak zorlaştı.

BEŞ SIFIR ATILDI

Hükümet ise, 20 Ağustos'ta paradan beş sıfır atarak 'güçlü bolivar' yerine 'egemen bolivar' para birimine geçti. Bu bağlamda 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500'lük banknotların yanı sıra iki de madeni para basıldı.

'SİHİRLİ FORMÜL'

Yeni para birimi, Venezuela ekonomisinin kötü gidişatını durdurmak için hükümetin 'sihirli formül' olarak adlandırdığı 'ekonomik önlem paketinin' bir parçası.

GÖÇMEN KRİZİ GÖRÜŞÜLECEK

Güney Amerika ülkelerinin dışişleri bakanları önümüzdeki hafta Ekvador'da bir araya gelerek, Venezuela göçmen krizini görüşecek. Peru, krizin Birleşmiş Milletler'de de görüşülmesi için girişimlerde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela kolombiya ekonomik kriz göç

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