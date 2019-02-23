"Venezuela sınırındaki konserler şov"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuelalı muhaliflerin ülkeye "insani yardımların" gireceğini açıkladığı 23 Şubat öncesinde sınırın Kolombiya tarafında düzenlenen konserlere ilişkin, "Bu bir şov, bu bir oyun. İçinde ne olduğunu bile bilmediğimiz yardım kutularını sözde insani yardım olarak ülkeye almamız için bizi zorluyorlar." dedi. Arreaza, BM Genel Merkezinde Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine destek veren yaklaşık 60 ülkenin oluşturduğu grubun yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Söz konusu ülkelerin sadece Venezuela'ya destek vermek için bir araya gelmediğini vurgulayan Arreaza, "Bu grup, uluslararası hukuku, BM Anlaşmasını ve kendi kararlarını vermeleri için, halkımızı korumak için bir araya gelen dostlardan oluşuyor." diye konuştu. Grubun, New York'taki ve Cenevre'deki BM merkezlerinde farklı adımlar atmayı planladığına dikkati çeken Arreaza, grubun çalışmaları konusunda gelecek hafta bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

- "Konserler bir şov" Arreaza, Venezuela- Kolombiya sınırında düzenlenen "Venezuela Live Aid" konserlerine ilişkin soruya, "Bu bir şov, bu bir oyun. İçinde ne olduğunu bile bilmediğimiz yardım kutularını sözde insani yardım olarak ülkeye almamız için bizi zorluyorlar. Biz, yardımlar konusunda BM kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Geçmişte bunun örnekleri var. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM hatta Avrupa Birliği çerçevesindeki tüm sağlık yardımlarını kabul edeceğimizi söyledi. Ama bunlar doğru yollarla yapılmalı." yanıtını verdi. Venezuela'nın halkının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli derecede kaynağı olduğuna işaret eden Arreaza, "Zor olan kısmı ise ABD tarafından engellendiğinizde ve bankalar sizinle çalışmak istemediğinde, ithalat yapamıyorsunuz." diye konuştu. BM Genel Merkezinde bir de basın toplantısı düzenleyen Arreaza, Venezuela'daki ABD'li diplomatların durumu konusunda ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile müzakerelerinin devam ettiğini söyledi. - "Cucuta'ya inen uçakların içinde askerlerin olmadığını umuyoruz"