Venezuela'da parlamento başkanlığını kaybeden Guaido'nun "paralel seçim" yapacağı iddia edildi

BOGOTA (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve muhalif Ulusal Meclis (AN) başkanlık seçimini kaybeden Juan Guaido’nun kendisine destek veren milletvekilleriyle meclis dışında paralel bir oylama yapacağı ileri sürüldü.

Venezuela’da ABD ve Batı'nın desteği ile 23 Ocak’ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden eski AN Başkanı Guaido, başkent Caracas’taki parlamento binasında yapılan ve kendisinin giremediği oturumda parlamento başkanlığını diğer muhalif isim Luis Parra’ya kaptırdı.

Ülke basınındaki haberlere göre Parra’nın bir yıl boyunca başkanlığını yürüteceği AN’nin Birinci Başkan Yardımcılığına Franklyn Duarte, İkinci Başkan Yardımcılığına ise Guaido’nun kendi partisi Voluntad Popular (VP) mensubu Gregorio Noriega seçildi. Sekreterliğe de Negal Morales’in getirildiği AN oylamasında göreve gelen tüm isimlerin muhaliflerden oluşması dikkati çekti.

Başkan Luis Parra, oylama sonrası yaptığı açıklamada, “Guaido artık bizim için tarih olmuştur.” dedi.

Eski Başkan Guaido’nun ABD desteğine işaret eden Parra, “Bir imparatorluğun korumasını kabul etmeyeceğiz, sadece Venezuela halkının sıkıntıları ile ilgileneceğiz.” ifadelerini kullandı.