CARACAS (AA) - Venezuelalı yetkililer Kolombiya'ya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya saldırı için kurulan paramiliter eğitim kamplarına müdahale etmeme suçlamasında bulundu.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve Hükümetin Başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, televizyonlardan yaptığı açıklamada, Kolombiya sınırları içerisinde Maduro'ya saldırı planlayan paramiliter eğitim kamplarının varlığına dair ellerinde kanıt bulunduğunu bildirdi.

Rodriguez, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi konuyla ilgili hiçbir şey yapmamakla, hatta desteklemekle suçlayarak; Kolombiya sınırındaki üç paramiliter eğitim kampının uydu görüntülerine ait fotoğraflarını ve koordinatlarını paylaştı.

Söz konusu fotoğraf ve koordinatların, kampların varlığını kanıtlamaya yeterli olduğunu vurgulayan Rodriguez, 200 silahlı militanın bu kamplarda eğitildiğini söyledi.

Rodriguez, Caracas'taki iki özel polis birliği ve Adalet Sarayına yapılması planlanan terör saldırılarını engellediklerini de duyurdu.

- İki ülke arasındaki suçlamalar