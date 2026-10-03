Venüs Retrosu bu 5 burcu fena vuracak!

Gezegenlerin geri hareketleri her zaman hayatımızda karmaşalara yol açar, ancak işin içine Venüs girdiğinde kalp kırıklıkları ve büyük yüzleşmeler neredeyse kaçınılmaz oluyor. 3 Ekim itibarıyla başlayan ve 13 Kasım'a kadar sürecek olan bu gerileme süreci, değer yargılarımızı temelden sarsarak hepimizi derin bir içsel keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Astrolojide gezegenleri geri hareketi "hayatımızda karmaşalara yol açar" şeklinde yorumlanır. Özellikle işin içine Venüs girdiğinde kalp kırıklıkları ve yüzleşmeler kaçınılmaz oluyor. Venüs Retrosu'nda ilişkinizi mercek altına almak isteyebilir, eski sevgiliniz aklınıza düşebilir veya belirsizliğe götürecek yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Retronun sonunda gücünüzü elinize alabilir ve gerçekten arzuladığınız hayatı inşa edebilmeniz için bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak bu retro bazı burçlar için biraz daha sert geçecek gibi...

VENÜS RETROSUNDAN EN ÇOK ETKİLENEN BURÇLAR

Oğlak Burcu

Oğlak burçları her ne kadar hayatı mantık çerçevesinde yaşamayı sevse de, işin içine aşk girince o keskin çizgiler bulanıklaşıyor.

İlişki sınavı: Eğer bir ilişkiniz varsa veya yeni birine adım atıyorsanız, duygularınızdan aniden şüphe duymaya başlayabilirsiniz.

Kararsızlık: Tam "bağlanmaya hazırım" dediğiniz anda geri adım atma isteği doğabilir.

Ne Yapmalı: Bu süreçte kendinize zaman tanıyın. Geri çekilin ve bu bağın gerçekten sizin değerlerinizle örtüşüp örtüşmediğini anlamaya çalışın.

Terazi burcu

Venüs retrosu, Terazi burçlarının yakasını bırakmayan "yetersizlik hissini" (imposter sendromu) doğrudan hedef alıyor.

İçsel çatışma: Son zamanlarda bulunduğunuz konumu veya ilişkileri hak edip etmediğinizi sıkça sorguluyor olabilirsiniz.

Dönüşüm ihtiyacı: Artık kendinizi başkalarına kanıtlama çabasından tamamen vazgeçmeniz gerekiyor.

Ne yapmalı: İç sesinizi yeniden yazın. Kendinizi acımasızca eleştirmeyi bırakıp, ne kadar güçlü ve yetenekli olduğunuzu fark ettiğinizde her şeyin mümkün olduğunu göreceksiniz.

Yay burcu

Duygusal yüklerden kaçmak her zaman kolay bir çözüm gibi görünse de, bu retro Yay burçlarına kaçışın bittiğini söylüyor.

Geçmişe dönüş: Eski ilişkileriniz ve geçmişten gelen yaralarınız şu anki davranışlarınızı ve tepkilerinizi doğrudan etkiliyor.

Korkularla yüzleşme: Güvenilmez durumlara karşı aldığınız yaralar sizi korkutsa da, iyileşmenin tek yolu bunlarla yüzleşmektir.

Ne yapmalı: Geçmişin kaderinizi belirlemesine izin vermeyin. Yeniden denemek bir risk olabilir ama cesaretinize kesinlikle değecek.

Balık burcu

Akrep burcunda başlayan bu retro hareketi, su grubu olan Balıkları en derin sularda yüzmeye zorluyor.

Belirsizlikler: Hayatınızın gidişatı veya ilişkiniz hakkında çok emin olduğunuz konular artık size son derece şüpheli gelebilir. Zaman zaman en kötü senaryoların gerçekleştiğinden korkabilir, hayallere fazla daldığınızı düşünebilirsiniz.

Ne yapmalı: Hemen her şeye cevap bulmayı beklemeyin. Evren size gereken netliği zamanı geldiğinde sunacak; sadece sezgilerinize güvenin.

Aslan burcu

Aslan burçları için hayatın anlamı tutku ve ateştir. Ancak bu dönemde içinizdeki ateşin sönmeye başladığını derinden hissedebilirsiniz.

Motivasyon eksikliği: Kariyerinizde veya aşk hayatınızda aradığınız o yüksek yoğunluğu bulamamak sizi ciddi anlamda sıkıştırıyor. Sadece yüzeyde kalan çekimler yerine, daha derin, gerçek ve tatmin edici bağlar arıyorsunuz.

Ne yapmalı: Kaybettiğiniz özgüveni geri kazanmak ve sizi gerçekten mutlu eden şeylere odaklanmak için kendi ateşinizi yeniden harlamalı, monotonluktan uzaklaşmalısınız.