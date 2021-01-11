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Vera Farmiga, korkuyu çok sevdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Vera Farmiga, korkuyu çok sevdi

The Conjuring serisinin yıldız oyuncusu Vera Farmiga, kariyerine korku filmleriyle devam ediyor. Başarılı oyuncu Bad Bloom adlı korku filminin hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlenecek.

Korku filmlerine yeni bir soluk getiren The Conjuring serisinin başrol oyuncusu Vera Farmiga’nın yeni projesi belli oldu. Bad Bloom adlı korku filminin başrolünü üstlenecek olan Vera Farmiga, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenecek. Bad Bloom'un yönetmenliğini ise Bryce McGuire üstlenecek.

Hawkeye dizisinde canlandıracağı Eleanor Bishop rolü sayesinde Marvel'a transfer olan Vera Farmiga’nın yeni korku filmi Bad Bloom, bir çeşit peri masalını anlatacak.

Vera Farmiga'yı Bad Bloom'un yanı sıra Conjuring: Devil Made Me Do This, The Many Saint of Newark, The Salamander Lives Twice gibi yapımlarda izleyeceğiz.

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BAD BLOOM KONUSU

Adanın amacı, bir deniz yaratığını herkesten uzak tutmaktır. Gerçekler, çocuklardan birinin korktukları canavarın aslında düşündüklerinden daha farklı olduğunu gördüğünde yavaş yavaş çözülmeye başlar.

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