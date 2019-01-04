İSTANBUL (AA) - Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, kasım ayı itibarıyla otomotive sunulan desteklerin 2019 yılının ilk üç ayında da devam ettiriliyor olmasının iç pazara olumlu etki edeceğine inandığını belirterek, "Vergi indirimlerinin uzatılması yükselen talebi devam ettirir." ifadesini kullandı.

Cengiz Eroldu, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek faiz ortamı ve döviz kurlarında yaşanan artışın iç pazarda talebi baskılayan unsurlar olduğuna dikkati çekti.

2018 yılının ikinci yarısında pazarda önemli daralma yaşandığına işaret eden Eroldu, yılın son iki ayında geçerli olan vergi indirimlerinin sektör için doğru atılmış bir adım olduğunu ve iç pazara hareket getirdiğini hep birlikte gördüklerini vurguladı.

Eroldu, bu teşviklerin üç ay daha uzatılmasının, sektör için atılmış çok önemli ve pozitif bir karar olduğunu dile getirerek, "Kasım ve aralık aylarındaki yüksek talebin, ÖTV ve KDV desteğiyle Mart 2019 sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz. Tofaş olarak yatırımlarımızı ve iş planlarımızı uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz. Ülkemizin geleceğine ve yüksek büyüme potansiyeline olan inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.