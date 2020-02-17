Vertigo belirtilerinde kansızlığa dikkat! Vertigo neden olur?

Baş dönmesi veya vertigo genellikle halk arasında vestibüler sistem yani iç kulak kaynaklı bir hastalık olarak biliniyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek vertigo hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

'SOĞUK TERLEME VE BULANTI EŞLİK EDER'

Vertigonun hastalık olmadığını, bir semptom olduğunu bildiren Dr. Tahsin Özbek, ’’Çok çeşitli nedenleri vardır. Vestibüler sistem kaynakları baş dönmeleri ; çevrenin çevredeki eşyaların veya kişinin çevresinin dönmesi tarzında görülür. Yani hareket hissi vardır. Statoakustik sistem dışındaki nedenlerde ise baş dönmeleri; göz kararması, baygınlık hissi ve dengesizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Bilinmesi gereken ve gözden kaçan diğer bir husus da baş ağrısı olmadan migrenin vertigoya neden olduğunu bilmemektedir. Vestibuler sisteme ait olan baş dönmelerinde bulantı, kusma ve soğuk terleme eşlik eder. Baş dönmesinin ne zaman başladığı nasıl olduğu süresi ve hareketleri ile ilişkisi ve eşlik eden belirtiler önemlidir. 1 dakikadan kısa süren baş dönmeleri genellikle Benign Paroksismal Periferik Vertigo (BPPV) halk arasında ne olduğu tam bilinmese de adı bilinen bir hastalık olan Meniere Sendromu’nda baş dönmesi en az yarım saat sürer’’ dedi.