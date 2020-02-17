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Vertigo belirtilerinde kansızlığa dikkat! Vertigo neden olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Yüksek tansiyonun vertigoya neden olabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, vertigo hakkında merak edilenleri anlattı. Soğuk terleme ve bulantının eşlik ettiği hastalıkta vertigo belirtileri arasında kansızlığın oldukça önem taşıdığının altını çizdi.

Vertigo belirtilerinde kansızlığa dikkat! Vertigo neden olur?

Baş dönmesi veya vertigo genellikle halk arasında vestibüler sistem yani iç kulak kaynaklı bir hastalık olarak biliniyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek vertigo hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

'SOĞUK TERLEME VE BULANTI EŞLİK EDER'

Vertigonun hastalık olmadığını, bir semptom olduğunu bildiren Dr. Tahsin Özbek, ’’Çok çeşitli nedenleri vardır. Vestibüler sistem kaynakları baş dönmeleri ; çevrenin çevredeki eşyaların veya kişinin çevresinin dönmesi tarzında görülür. Yani hareket hissi vardır. Statoakustik sistem dışındaki nedenlerde ise baş dönmeleri; göz kararması, baygınlık hissi ve dengesizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Bilinmesi gereken ve gözden kaçan diğer bir husus da baş ağrısı olmadan migrenin vertigoya neden olduğunu bilmemektedir. Vestibuler sisteme ait olan baş dönmelerinde bulantı, kusma ve soğuk terleme eşlik eder. Baş dönmesinin ne zaman başladığı nasıl olduğu süresi ve hareketleri ile ilişkisi ve eşlik eden belirtiler önemlidir. 1 dakikadan kısa süren baş dönmeleri genellikle Benign Paroksismal Periferik Vertigo (BPPV) halk arasında ne olduğu tam bilinmese de adı bilinen bir hastalık olan Meniere Sendromu’nda baş dönmesi en az yarım saat sürer’’ dedi.

'KANSIZLIK EN ÖNEMLİ BELİRTİLERDEN BİRİDİR'

Vertigonun belirtilerine değinen Dr. Özbek, ’’Baş dönmesinin vestibuler sistem dışı nedenleri; beyin tümörleri, kansızlık, damar sertliği, yüksek tansiyon, travmalar, migren ve psikojenik vertigolardır. BPPV halk arasında en çok bilinen ve yanlış olarak vertigo olarak adlandırılan hastalıkta başın belli pozisyonlarında saniyeler süren baş dönmesi bulantı, kusma ile ve Dix-Hallpike olarak adlandırılan testin pozitif olması ile karakterizedir. İşitme kaybı yoktur. Baş dönmesi ani başlar, ataklar halinde gelir. Bulantı, kusma olabilir. Düzelme 1-2 aya kadar uzayabilir. İç kulak kaynaklı Meniere Hastalığı ise dalgalı işitme kaybı, uğultu, baş dönmesi, kulakta basınç, dolgunluk hissi ile karakterizedir. Vertigo tabii ki tedavi edilebilir ama öncelikle ne tür bir vertigo yani hangi hastalığa ait bir baş dönmesi olduğu saptanmalıdır. Genel önlemler; stresten uzak kalmak,bağışıklık sistemini güçlendirmek, tuzu azaltmak, proteinden zengin gıdalar tüketmek ve güneşlenmektir’’ açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Vertigo sağlık vertigo belirtileri yüksek tansiyon

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