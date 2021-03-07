Veterinere götürülen köpeğin vücudunda yüzlerce saçma bulundu

Keşan’a bağlı Mahmutköy’de yaşayan ailesini ziyarete giden Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (Ke-Hayko) üyesi Cemile Nişancı (52), sokakta gördüğü bir köpeğin güçlükle hareket ettiğini ve yemek yemediğini fark etti. Köpeği ilçedeki bir veteriner kliniğine götürdü. Muayenesi yapılan ve röntgen filmi çekilen köpeğin, av tüfeğiyle vurulduğu ve vücudunda çok sayıda saçma olduğu belirlendi. Köpekte, vücuduna saplanan saçmalar nedeniyle kurşun zehirlenmesi ve kas erimesi saptandı. Bunun üzerine Cemile Nişancı, 'Garip' adını verdiği ve elleriyle beslediği köpeği sahiplenerek evinin bahçesinde bakmaya başladı.

'HEDEF TAHTASI YAPMIŞLAR'

Cemile Nişancı, köpeğin hareketsiz halini gördüğünde üşüdüğünü düşündüğünü belirtti. Aklına köpeğin hedef tahtasına dönüştürüleceğinin hiç gelmediğini kaydeden Nişancı, "Köpek 1 hafta 10 gün sonra felç oldu. Daha sonra veteriner kliniğine getirdik. Orda yapılan kontrolde av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu anladık. Şu an belden aşağısı tutmuyor. Elimle besliyorum. Katı besinleri çiğneyemiyor. Bu köpeği vuranlar görsün de vicdan azabı çeksin. Kafasında, çenesinde, yüzünde çok sayıda saçma var. Hedef tahtası yapmışlar. Birden fazla ateş etmişler. Gördüğümde şok oldum. Üzüntüden elim ayağım titriyor. Garip’e ölene kadar bakacağım. Bu hayvanın kimseye zararı yok. İnanamıyorum” diye konuştu.