VGM BURS BAŞVURULARI 2023: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru ekranı

VGM burs başvuru tarihi vatandaşlar tarafından merak edildi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Üniversite tercih dönemi ise 27 Temmuz tarihinde başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi. Tercih sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü adayların erişimine açıldı. YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenen üniversite öğrencileri "2023 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte VGM burs başvuruları ile ilgili merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM burs başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında alınmaktadır.

VGM burs başvurularının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

VGM burs başvurusu kurumun internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Süreç, burs başvurularının başlayacağı tarihten en az 15 gün önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulmaktadır.

VGM ÜNİVERSİTE BURSLARI KAÇ AY YATIYOR?

VGM tarafından ön lisans veya lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

