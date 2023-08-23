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VGM BURS BAŞVURULARI 2023: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru ekranı

23.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken YKS tercih sonuçlarını öğrenen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Üniversite kaydını yaptıracak birçok kişi, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğü bilgilerini inceliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç ay yatıyor? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite başvuru ekranı...

VGM BURS BAŞVURULARI 2023: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru ekranı

VGM burs başvuru tarihi vatandaşlar tarafından merak edildi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Üniversite tercih dönemi ise 27 Temmuz tarihinde başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi. Tercih sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü adayların erişimine açıldı. YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenen üniversite öğrencileri "2023 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte VGM burs başvuruları ile ilgili merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM burs başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında alınmaktadır.

VGM burs başvurularının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

VGM burs başvurusu kurumun internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Süreç, burs başvurularının başlayacağı tarihten en az 15 gün önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulmaktadır.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VGM ÜNİVERSİTE BURSLARI KAÇ AY YATIYOR?

VGM tarafından ön lisans veya lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

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