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VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nereden yapılır? Detaylar belli oldu

02.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru detayları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. VGM bursu her yıl birçok öğrenciye sağlanıyor. Burs başvuru tarihi belli olmasıyla araştırmalar hız kazandı. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilenler...

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nereden yapılır? Detaylar belli oldu

Kasım ayının gelmesiyle VGM burs başvuru detayları merak edildi. Kurumun internet sitesinde, VGM burs başvuruları ile ilgili merak edilen detaylar yer aldı. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 7 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da son bulacak. Yükseköğrenim bursu başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvuruları 21-30 Kasım tarihlerinde alınacak.

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nereden yapılır? Detaylar belli oldu

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları VGM'nin, 'www.vgm.gov.tr' adresinden alınacak. Başvuru sonuçları ise yine VGM'nin internet adresinden duyurulacak.

VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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