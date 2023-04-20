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VHKİ ne demek, ne anlama gelir? VHKİ ne iş yapar, açılımı nedir?

05.04.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte günlük hayata kullanılmaya başlayan bazı yeni terimler ve ifadeler oluşmuştur. Bunlardan biri de VHKİ’dir. VKHİ kamuda da çalışma alanı olan bir meslek türünün baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bazı görevleri, yetkileri ve geniş çalışma alanları bulunur. Bu anlamda son zamanların en gözde meslekleri arasında yer alır. Peki, VHKİ ne iş yapar?

VHKİ ne demek, ne anlama gelir? VHKİ ne iş yapar, açılımı nedir?

Günümüzde hayatın her alanında kendine yer edinmiş olan teknoloji sayesinde birçok kavram, unvan ve meslek alanı oluşmuştur. Teknoloji sayesinde hayatımıza giren unvanlar ve çalışma alanlarına her gün bir yenisi daha eklenmektedir. Bunlardan biri de VHKİ’dir.

VHKİ nedir?

VKHİ bir meslek türünün kısa olarak yazılmış hâlidir. "VHKİ açılımı nedir?" sorusuna Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni işi yapan kişiler denebilir. Kişiler çalıştıkları yerde unvanları değiştirilerek ya da yeni girdikleri iş yerlerinde ilk atama ile bu unvana sahip olabilirler. Veri Hazırlama ve Kontrol uzmanı olabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu şartların başında belli bir seviyede eğitim almış olmak gelir. Gerekli sertifikalar alınmalı belirlenen şartlara uyulmalıdır.

VHKİ ne demek?

VHKİ, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni mesleğinin kısaltılmış halidir. Bir kişinin veri hazırlama ve kontrol işletmeni olabilmesi için bazı kriterlere uyması gerekir. İş yerinde ilk atama ya da unvan değişiklikleri ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak mümkündür. Her iki durumda da gerekli olan bazı şartlar şunlardır:

  • Başvuru yapılacak olan kurumun istemiş olduğu eğitim şartlarını yerine getirmiş olmak
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda istenen puanı almış olmak
  • Bilgisayar İşletmeni Sertifikası’na sahip olmak
  • En az meslek yüksekokulundan mezun olmuş olmak
  • İş yeri tarafından belirlenmiş olan mecburi görev süresini tamamlamış olmak

VHKİ ne iş yapar?

Ekip çalışmasına yatkın, erkekler için askerlikten muaf ya da askerlik görevini tamamlamış olan, iyi bir iletişim becerisine sahip olan, karışık görünen bilgileri ve verileri yorumlayabilen, anlayabilen kişiler için uygun olan mesleklerden biri de Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği’dir. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni’ne ait bazı görev tanımları vardır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:

  • Görevli olduğu iş yerinde kendisine verilen elektronik yazışmaları yapmak
  • Verilerin, önceden belirlenmiş olan şartlara uygun şekilde kayıtlarını yapmak
  • Verilerdeki hataları tespit etmek
  • Kayıtlı olan verilerin kontrolünü yapmak
  • Özlük işlerini ve personel işlerini takip etmek
  • Bağlı olduğu yöneticinin kendisine atadığı görevleri yerine getirmek

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