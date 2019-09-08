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Viagra, preeklampsili (gebelik zehirlenmesi) kadınlar için umut olabilir mi?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | 08.09.2019 08:53 | Son Güncelleme

Bilim insanlarının iddialarına göre Viagra, preeklampsili kadınlar için umut olabilir. Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) nedeniyle kan basınçları yüksek olan kadınların ve bebeklerin ereksiyon hapıyla tedavi olabileceği iddia ediliyor.

Viagra, preeklampsili (gebelik zehirlenmesi) kadınlar için umut olabilir mi?

Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) çoğunlukla hamileliğin 20. haftasından sonra ikinci üç ay ya da üçüncü üç ayda ortaya çıkan kan basıncı bozukluğudur. Postpartum eklampsi adı verilen aynı rahatsızlık, doğum sonrası da ortaya çıkabilir.

Kim Kardashian, Mariah Carey gibi ünlülerin de hamileliklerinde muzdarip olduğu bu hastalığın en önemli belirtileri tansiyon, sürekli baş ağrısı, kan basıncı yüksekliği gösterilebilir.

Mississippi Üniversitesi'nden araştırmacılar, Viagra'daki aktif madde olan sildenafil sitrat'ı alarak doğmamış bebeklerin kalbini koruyabildiğini buldu. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda, hayvanlara sildenafil verildiğinde, kan basıncının azaldığı tespit edildi.

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Preeklampsili annelerden doğan çocuklar, büyüdükçe yüksek tansiyon, böbrek hastalığı ve inme gibi ciddi hastalık riski taşır.

Çalışma lideri ve doktora öğrencisi Hannah Turbeville şunları söyledi: 'Çalışmamızın nihai amacı, preeklampsiden etkilenen kadınların ve çocukların uzun vadeli sağlığını iyileştirmektir. Yalnızca bu risklere dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda önleyici müdahaleleri ilerletmeyi de umuyoruz. Bu çalışma, ereksiyon ilacının anneyi ve bebeği dışarıdan stresten ne kadar iyi koruduğunu test etmek için tasarlanmıştır. Bu yol kan akışını iyileştirmede ve kan basıncını düşürmede önemli bir rol oynuyor.''

Araştırmacılar şimdi sildenafil sitratın cinsiyete özgü tepkisini daha iyi anlamak için çalışıyorlar.

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  • Preeklampsi, hem kadın hem de doğmamış bebeği için tedavi edilmezse ölümcül olabilen yüksek tansiyona neden olan bir gebelik komplikasyonudur. Tansiyonu normal olan kadınlarda genellikle 20 haftalık hamilelikten sonra başlar. En etkili tedavi erken bir doğumdur.

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

Şiddetli baş ağrısı
Bulanık görme, geçici görme kaybı veya ışığa duyarlılık
Üst karın ağrısı, özellikle sağ taraftaki kaburgaların altında
Mide bulantısı ya da kusma
Akciğerlerde sıvı birikmesi nedeniyle nefes darlığı
Ani kilo alımı ve yüz ve ellerde şişlik de belirtilerdir, ancak bunlar normal gebeliklerde de ortaya çıkabilir.

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