KADIN
  4. Victoria Beckham: Kendimi güzel bir kadın olarak görmüyorum

Victoria Beckham: Kendimi güzel bir kadın olarak görmüyorum

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Moda tasarımcısı Victoria Beckham Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajla ses getirdi. 45 yaşındaki ünlü isim kim olduğunu bildiğini, kendini güzel bulmadığını, kusurlarını gördüğünü ancak bunları değiştirmeye çalışmayacağını söyledi.

Victoria Beckham: Kendimi güzel bir kadın olarak görmüyorum

Spice Girls'le ulaştığı şöhret yolculuğuna moda tasarımcısı bir iş kadını olarak devam eden Victoria Beckham, Harper's Bazaar dergisinin Şubat sayısına röportaj verdi.

45 yaşına geldiğinin farkına varmasının uzun sürdüğünü söyleyen Beckham, çok çalıştığını dört çocucuğu ve kocası David Beckham ile gurur duyduğunu söyledi.

Kendini güzel görmediğinin de altını çizen Victoria, kadınların kendilerini olduğu gibi sevmeleri gerektiğini söylüyor. Başarılı iş kadını, 'hepimizin kusurları var ancak gülümseyebilmeliyiz kendimizi başkalarının isteklerine göre değiştirmemeliyiz diye de ekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Kıllı Ocak kampanyası! Binlerce kadın fotoğraf gönderiyorKıllı Ocak kampanyası! Binlerce kadın fotoğraf gönderiyor
2020'ye hızlı giriş! Vücut pozitifliği, seks pozitifliği ve daha fazlası...2020'ye hızlı giriş! Vücut pozitifliği, seks pozitifliği ve daha fazlası...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Victoria Beckham Victoria Beckham Harper's Bazaar

En Çok Okunan Haberler

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Korunmasız cinsel ilişkiye girdikten 72 saat içinde...

Korunmasız cinsel ilişkiye girdikten 72 saat içinde...

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Kıllı Ocak kampanyası! Binlerce kadın fotoğraf gönderiyor

Kıllı Ocak kampanyası! Binlerce kadın fotoğraf gönderiyor

Diş çürükleri fazla kilo nedeni!

Diş çürükleri fazla kilo nedeni!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Siyah noktalardan kurtulmanın doğal ve ucuz yolu

Siyah noktalardan kurtulmanın doğal ve ucuz yolu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mutfağınızdaki sırrı bir de saçınıza uygulayın

Mutfağınızdaki sırrı bir de saçınıza uygulayın

Vajina şekli nasıl olmalı?

Vajina şekli nasıl olmalı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Januhairy (Kıllı Ocak) kampanyasına binlerce kadın katılıyor

Kıllı Ocak kampanyası! Binlerce kadın fotoğraf gönderiyor

2020'ye hızlı giriş! Rihanna'dan Sevgililer Günü'ne özel tasarım

2020'ye hızlı giriş! Vücut pozitifliği, seks pozitifliği ve daha fazlası...

Essence dergisinin kapağında ilk kez başörtülü siyah bir kadın: Halima Aden

Böyle duyurdu! İlk kez müslüman bir kadın...

Kleopatra'nın vazgeçilmeziydi! Güzellik sorunlarını kökünden çözen hint yağı bakın neler neler yapıyor!

Kleopatra'nın vazgeçilmeziydi! Elinizden düşürmeyeceksiniz

Makyaj çantanızdaki 10 üründen dokuzu bakteri dolu! Zatürreye bile neden olabiliyorlar

10 üründen dokuzu bakteri dolu! Zatürreye bile neden olabiliyor

2019'un en iyi kırmızı halı görünümleri! Şıklıklarıyla kırmızı halının tozunu attırdılar

Kırmızı halının tozunu attırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.