Victoria Beckham: Kendimi güzel bir kadın olarak görmüyorum

Spice Girls'le ulaştığı şöhret yolculuğuna moda tasarımcısı bir iş kadını olarak devam eden Victoria Beckham, Harper's Bazaar dergisinin Şubat sayısına röportaj verdi.

45 yaşına geldiğinin farkına varmasının uzun sürdüğünü söyleyen Beckham, çok çalıştığını dört çocucuğu ve kocası David Beckham ile gurur duyduğunu söyledi.

Kendini güzel görmediğinin de altını çizen Victoria, kadınların kendilerini olduğu gibi sevmeleri gerektiğini söylüyor. Başarılı iş kadını, 'hepimizin kusurları var ancak gülümseyebilmeliyiz kendimizi başkalarının isteklerine göre değiştirmemeliyiz diye de ekliyor.



