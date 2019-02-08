Victoria’s Secret’ın Sevgililer Günü koleksiyonu tanıtıldı

Romee Strijd ile Jasmine Tookes, Victoria’s Secret’ın Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı.
Beverly Hills’teki Victoria’s Secret mağazasında bir araya gelen modeller, 14 Şubat koleksiyonu ile objektiflere poz verdi.
Victoria’s Secret melekleri pembe ve kırmızı kıyafetleriyle tanıttıkları koleksiyonun renkleriyle uyum sağladı.
23 yaşındaki Hollandalı model Romee Strijd, Türkiye’de Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı reklam filminde oynamasıyla biliniyor.
28 yaşındaki ABD’li model Jasmine Tookes, 2012 yılından bu yana Victoria’s Secret modelliği yapıyor.
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