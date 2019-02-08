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Victoria’s Secret’ın Sevgililer Günü koleksiyonu tanıtıldı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.02.2019 15:32 | Son Güncelleme

Victoria’s Secret’ın ünlü modelleri Romee Strijd ile Jasmine Tookes, markanın 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı özel koleksiyonu tanıttı.

Victoria’s Secret’ın Sevgililer Günü koleksiyonu tanıtıldı

Romee Strijd ile Jasmine Tookes, Victoria’s Secret’ın Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı.

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Beverly Hills’teki Victoria’s Secret mağazasında bir araya gelen modeller, 14 Şubat koleksiyonu ile objektiflere poz verdi.

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Victoria’s Secret melekleri pembe ve kırmızı kıyafetleriyle tanıttıkları koleksiyonun renkleriyle uyum sağladı.

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23 yaşındaki Hollandalı model Romee Strijd, Türkiye’de Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı reklam filminde oynamasıyla biliniyor.

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28 yaşındaki ABD’li model Jasmine Tookes, 2012 yılından bu yana Victoria’s Secret modelliği yapıyor.

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