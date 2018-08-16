Vietnam'da aktiviste 20 yıl hapis cezası

HANOI (AA) - Vietnam'da bir aktivist, ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan 53 yaşındaki Le Dinh Luong'u 20 yıl hapse mahkum etti.

Avukatı Ha Huy Son, kişileri Vietnam'da terör örgütü olarak kabul edilen Viet Tan'a katılmaya teşvik ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan Luong'un, aynı zamanda 5 yıl da ev hapsine çarptırıldığını ifade etti.

Son, Nghe An eyaletinde görülen davanın ardından, "Luong'a verilen cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum." dedi.

Uluslararası insan hakları örgütleri de Luong'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Vietnam'da aralarında bir avukatın da bulunduğu 6 aktivist, 5 Nisan'da ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükümeti yıkmaya teşebbüsten suçlanan avukat Nguyen Van Dai 15, diğer aktivistler ise 7 ile 12 yıl değişen hapis cezaları almıştı. Demokrasi için Kardeşlik grubu ile bağlantısı olan bu kişilerin, ilk olarak hükümet karşıtı propaganda yapmakla ardından ise devleti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlandığı kaydedilmişti.

Aynı ay içinde 3 aktivist de hükümeti devirmeye teşebbüs ve devlete karşı propaganda yapmak suçlarından 13, 9 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede 3 aktivist de ocak ayında, devlete karşı propaganda yapmak suçundan 6 ile 8 yıl değişen hapis cezalarına çarptırılırken sosyal medya ağlarında "Anne Mantar" lakabıyla tanınan Nguyen Ngoc Nhu Quynh de geçen yıl aynı suçtan 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

