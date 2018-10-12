Vietnam'da aktiviste 5 yıl hapis cezası

HANOI (AA) - Vietnam'da mahkeme, bir aktivisti, demokratik özgürlükleri, hükümetin, kurumların ve bireylerin çıkarlarını ihlal ederek kötüye kullanmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Avukat Ha Huy Son, Bac Ninh şehrinde bir mahkemenin, müvekkili Do Cong Duong'u 2 saat süren duruşmanın ardından 5 yıl hapse mahkum ettiğini belirtti.

Duong'un Facebook hesabından yerel yetkilileri bir arazi konusunda yolsuzlukla suçlayan paylaşımlar yaptığını söyleyen Son, emniyet güçlerinin iddiaları soruşturmak yerine müvekkilini demokratik özgürlükleri suistimal etmekle ve Komünist Parti hükümetine karşı çıkmakla suçladığını ifade etti.

Duong, geçen ay da arazi konusuyla ilgili kamu düzenini bozmak suçundan 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme, geçen hafta, ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan 5 aktiviste 8 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Ülkede bir aktivist, geçen ayın sonunda, komünist hükümet karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 27 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.