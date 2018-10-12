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Vietnam'da aktiviste 5 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

Vietnam'da aktiviste 5 yıl hapis cezası

HANOI (AA) - Vietnam'da mahkeme, bir aktivisti, demokratik özgürlükleri, hükümetin, kurumların ve bireylerin çıkarlarını ihlal ederek kötüye kullanmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Avukat Ha Huy Son, Bac Ninh şehrinde bir mahkemenin, müvekkili Do Cong Duong'u 2 saat süren duruşmanın ardından 5 yıl hapse mahkum ettiğini belirtti.

Duong'un Facebook hesabından yerel yetkilileri bir arazi konusunda yolsuzlukla suçlayan paylaşımlar yaptığını söyleyen Son, emniyet güçlerinin iddiaları soruşturmak yerine müvekkilini demokratik özgürlükleri suistimal etmekle ve Komünist Parti hükümetine karşı çıkmakla suçladığını ifade etti.

Duong, geçen ay da arazi konusuyla ilgili kamu düzenini bozmak suçundan 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme, geçen hafta, ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan 5 aktiviste 8 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Ülkede bir aktivist, geçen ayın sonunda, komünist hükümet karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 27 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen ay içinde hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan 58 yaşındaki emekli öğretmen Dao Quang Thuc'u sosyal medya hesabından "komünist düzene karşı içerikler" paylaştığı gerekçesiyle 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Geçen ay başında da yasaklı bir muhalif grubun üyesi olmaktan suçlu bulunan bir başka aktiviste 12 yıl hapis cezası verilmişti.

Ülkede ağustos ayında 2'si Vietnam asıllı Amerikalı olmak üzere 12 aktivist, benzer suçlardan 14 yıla kadar hapis cezaları almıştı.

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