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Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele geçirildi

Vietnam'da, kaçakçılara yönelik operasyonda bir otomobilde 7 dondurulmuş kaplan ele geçirildi.

Ülke basınındaki habere göre, başkent Hanoi'de Cau Giay bölgesinde bir otoparkta park halindeki otomobilde 7 dondurulmuş kaplan bulundu.

Yetkililer, hayvan kaçakçılığı operasyonu kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Laos'tan Hanoi'ye getirilen ölü kaplanların bir tanesinin 300 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden yetkililer, kaplan kemiklerinin geleneksel tıpta bazı ilaçların yapımında kullanıldığını belirtti.

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Kaçakçılık kaplan kaplan kemikleri Vietnam

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