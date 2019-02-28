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Vietnam'da iki ayda trafik kazalarında bin 350 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 23:50 | Son Güncelleme

Vietnam'da iki ayda trafik kazalarında bin 350 kişi öldü

Vietnam'da bu yıl meydana gelen trafik kazalarında bin 350 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Vietnam'da en az 2 bin 800 trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Bu kazalarda en az bin 350 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ulusal Trafik Güvenliği Komitesinden yetkililer, ülkede mart ayı ve festival döneminde trafik güvenliğine yönelik önlemlerin arttırılacağını ifade etti.

Vietnam'da 2018'de 18 bin 232 trafik kazası meydana gelmiş, 8 bin 125 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazaları Vietnam

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