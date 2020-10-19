HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vietnam’daki sellerde bilanço ağırlaşıyor

Vietnam’daki sellerde bilanço ağırlaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Asya ülkelerinden Vietnam’da yaşanan sel felaketlerinde ölü sayısı 90’a yükseldi.Vietnam’da son iki haftadır şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor.

Asya ülkelerinden Vietnam’da yaşanan sel felaketlerinde ölü sayısı 90’a yükseldi.
Vietnam’da son iki haftadır şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Vietnam Ulusal Afet Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a ulaştığı, 34 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Quang Tri, Thua Thien Hue ve Quang Nam’dan olduğu belirtildi. Bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien Hue bölgelerinde 121 bin 280 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği duyuruldu. Toplam 121 bin 700 evin halen sular altında olduğunu aktarılırken 6 Ekim’den bu yana yaklaşık 531 bin 800 hayvanın da telef olduğu, sel sularında sürüklendiğini belirtildi.
Ulusal Afet Önleme Merkezi Çarşamba gününe kadar yer yer şiddetli yağışların beklendiğini, bazı bölgelerde yağışların ani sel ve su baskınlara neden olabileceğini ifade etti. Dün gerçekleştirilen acil toplantıda ise ülkenin orta kesimindeki bölgeler için afet uyarı riski, en yüksek ikinci uyarı seviyesine yükseltilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Antalya'da mide bulandıran olayla ilgili yeni gelişmeAntalya'da mide bulandıran olayla ilgili yeni gelişme
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Diğer Haberler
Uzmanından cep telefonu alacaklara klonlanma uyarısı
Cep telefonu alacaklar dikkat! Mağdur olmamak için bunu mutlaka yapın
Polis otomobilin camını kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Antalya'da cinsel istismar sanığının beraat kararına itiraz
Antalya'da mide bulandıran olayla ilgili yeni gelişme
Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi
Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi
Kanser tedavisi için İstanbul'a geldi, kazada öldü
Kanser tedavisi için İstanbul'a geldi, kazada öldü
Mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.