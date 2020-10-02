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  4. "VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları emniyet tarafından açıkladı!

"VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları emniyet tarafından açıkladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Emniyetin "VIP" olarak tanımladığı önemli kişileri koruma kursu sonuçlandı. Polis, komiser ve komiser yardımcısı olmak üzere 518 personel göreve alındı.

"VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları emniyet tarafından açıkladı!

Ocak ayında Emniyet bünyesinde kurulan Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü ile Mart ayında Ankara'da mülakat yapılarak 1500 personel çağrılmıştı. Emniyetin "VIP" olarak tanımladığı önemli kişileri koruma kursu sonuçlandı. Polis, komiser ve komiser yardımcısı olmak üzere 518 personel göreve alındı.

emniyet

VIP kişileri koruma kurs sonuçlarını açıkladı!

Emniyet bünyesinde kurulan Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü'den yapılan açıkalmaya göre önemli kişileri koruma kurs sonuçları açıklandı. 1500 kişinin çağrıldığı mülakat aşamasından geçen 518 kişi koruma hizmetleri kursunu almaya hak kazandı. Eğitimler 26 Ekim 2020 - 1 Ocak 2021 arasında Elmadağ Pomem'de verilecek.

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