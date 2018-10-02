İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Viranşehir ilçesindeki Hazreti Eyyüp, eşi Hazreti Rahime Hatun ile Hazreti Elyasa'nın türbelerinin yer aldığı 470 dönümlük alanın inanç platosuna dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Viranşehir İlçesinin Eyyüp Nebi beldesinde kutsal mekanların bakım ve restorasyonu için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi arasında protokol yapıldı.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Viranşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hazırlanan protokolü imzaladı.

Protokole göre, Hazreti Eyyüp, eşi Hazreti Rahime Hatun ile Hazreti Elyasa'nın türbelerinin yer aldığı 470 dönümlük alan, inanç platosuna dönüştürülecek. Maliyeti yaklaşık 100 milyon lirayı bulan proje kapsamında oluşturulacak inanç platosunda cami, medrese, aşevi, külliye, ziyaretçi merkezi, şifalı su merkezi, çarşı kompleksi, türbeler, dinlenme alanları, seyir terasları ile otoparklar yer alacak.