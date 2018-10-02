HABER

Viranşehir'de "inanç platosu" oluşturuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Hazreti Eyyüp, eşi Hazreti Rahime Hatun ile Hazreti Elyasa'nın türbelerinin yer aldığı 470 dönümlük alan, maliyeti yaklaşık 100 milyon lirayı bulan projeyle inanç platosuna dönüştürülecek - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: - "Eyüp Peygamber makamına yakışır bir proje oldu"

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Viranşehir ilçesindeki Hazreti Eyyüp, eşi Hazreti Rahime Hatun ile Hazreti Elyasa'nın türbelerinin yer aldığı 470 dönümlük alanın inanç platosuna dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Viranşehir İlçesinin Eyyüp Nebi beldesinde kutsal mekanların bakım ve restorasyonu için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi arasında protokol yapıldı.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Viranşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hazırlanan protokolü imzaladı.

Protokole göre, Hazreti Eyyüp, eşi Hazreti Rahime Hatun ile Hazreti Elyasa'nın türbelerinin yer aldığı 470 dönümlük alan, inanç platosuna dönüştürülecek. Maliyeti yaklaşık 100 milyon lirayı bulan proje kapsamında oluşturulacak inanç platosunda cami, medrese, aşevi, külliye, ziyaretçi merkezi, şifalı su merkezi, çarşı kompleksi, türbeler, dinlenme alanları, seyir terasları ile otoparklar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, kentte görev yaptığı dönem içerisindeki en güzel çalışmalardan birine imza attıklarını dile getirdi. Erin, "Ruhumuzun sükunete erdiği bir protokole imza attık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nihat Çiftçi de yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştıkları projenin ihale aşamasına geldiğini belirterek, "Çevre düzenlemesine de yapacağız. Eyüp Peygamber makamına yakışır bir proje oldu. Gezme alanları ve bunun yanında sabır taşıyla ve aynı şekilde şifalı suyu da yan yana nitelendirerek ziyarete gelen halkımıza sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERRusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...Rusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...
Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)
FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsinizFETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakım ve onarım Şanlıurfa Türkiye'nin en büyük inanç platosu Viranşehir

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.