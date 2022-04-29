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Virgin Adaları Başbakanı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı

29.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'ye bağlı Virgin Adaları'nın Başbakanı Andrew Fahie, kendilerini Meksikalı kokain kaçakçıları olarak tanıtan Amerikalı ajanlar tarafından Miami'de yakalandı.

Virgin Adaları Başbakanı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı

İngiltere'ye bağlı Virgin Adaları'nın Başbakanı Andrew Fahie, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ABD'de gözaltına alındı.

Fahie'nin, kendilerini Meksikalı kokain kaçakçıları olarak tanıtan Amerikalı ajanlar tarafından Miami'de yakalandığı açıklandı.

Andrew Fahie'nin, Virgin Adaları limanlarının uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılmasına izin vermek için ajanlarla 700 bin dolara anlaştığı öne sürüldü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, bu iddialar karşısında "dehşete düştüğünü" söyledi.

'700 bin dolara anlaştı'

Fahie'nin ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) görevlileri tarafından Florida'da Virgin Adaları Liman İdaresi yöneticisi Oleanvine Maynard ve Maynard'ın oğlu Kadeem Maynard'la birlikte gözaltına alındığı belirtiliyor.

DEA ajanlarının, kendilerini ABD en fazla uyuşturucu kaçıran Sinaola Karteli'nin mensubu olarak tanıttıkları söyleniyor.

Sinaola Karteli şimdi hapiste olan uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın kontrolündeydi.

ABD'li yetkililere göre, Fahie ve diğer iki kişiye ABD'ye beş kilogramdan fazla kokain sokmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlamaları yöneltildi.

DEA, bir muhbirin ihbarı üzerine soruşturmanın Ekim'de başlatıldığını duyurdu. DEA yetkililerine göre muhbir, Fahie'ye Virgin Adaları üzerinde ABD'ye değeri on milyonlarca doları bulan tonlarca Kolombiya kokaini kaçırmayı planladığını; uyuşturucunun önce Puerto Rico'ya, buradan Miami üzerinden New York'a getirileceğini söyledi.

Fahie ve DEA ajanı görüşmede Virgin Adaları Başbakanı'nın uyuşturucu kaçakçılığına karşı savaştığı izlenimi vermek için düzmece dolar ve düşük kaliteli uyuşturucu baskınları yapmasını da konuştukları öne sürülüyor.

Davaya ilişkin kayıtlara göre Fahie, İngiltere Hükümeti'nin yıllardır kendisini görevden almaya çalıştığını söyledi.

İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Britanya Virgin Adaları, Karayipler'de 40'tan fazla adadan oluşuyor.

Parlamenter demokrasinin uygulandığı adalarda başbakan, İngiltere Hükümeti tarafından atanan valiyle birlikte hükümetin başı.

Panama Belgeleri'nde Virgin Adaları en gözde vergi cennetlerinden biri olarak niteleniyor.


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