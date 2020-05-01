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  4. Virüs paradan mı bulaştı? Koronavirüsten ölen iş insanının yakınlarından açıklama

Virüs paradan mı bulaştı? Koronavirüsten ölen iş insanının yakınlarından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

İzmir'de, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden iş insanı Süleyman Avinca'nın (50) yakınları, virüsün paradan bulaştığı iddialarına yanıt verdi. Avinca'nın genellikle nakit para taşımadığını belirten yakınları, virüsün nereden bulaştığının bilinmediğini söyledi.

İzmir'in tanınmış mobilyacılarından, İzmir Ticaret Odası meclis üyesi Süleyman Avinca'da, bazı şikayetleri üzerine gittiği hastanede yapılan testler sonucu koronavirüs tespit edildi. Özel hastanede tedaviye alınan ve sağlık durumu ağırlaşan Avinca, immün plazma tedavisi uygulanmasına rağmen 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. 3 çocuk babası Süleyman Avinca'nın toprağa verilmesinin ardından ortaya atılan virüsün paradan bulaştığı iddiası, ailesi tarafından yalanlandı. Avinca'nın genellikle nakit para taşımadığı; ödemeleri ise muhasebecileri aracılığıyla çek, senet ve kredi kartıyla yaptığı belirtildi. Yurt dışına son olarak yaklaşık 7 ay önce çıktığı belirtilen Avinca'ya virüsün nereden bulaştığına dair bilgi olmadığı da öğrenildi.

EŞİ TABURCU OLDU, KARDEŞİNE PLAZMA NAKLİ YAPILACAK

Öte yandan 'Covid-19' testi pozitif çıkan ve aynı hastanede tedaviye alınan Süleyman Avinca'nın eşi Aynur Avinca, yapılan son testleri negatif çıkınca taburcu edildi. Avinca'nın evinde kendi izolasyonunu sağladığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan Süleyman Avinca'nın kardeşi Yalçın Avinca'nın tedavisine ise hastanede devam ediliyor. Solunum cihazına bağlı olduğu belirten Yalçın Avinca'ya immün plazma tedavisi uygulandığı, sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.

(DHA)

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